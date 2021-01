Potřebujete po svátcích zhubnout? Víme, jak začít, aby to bylo natrvalo

Někdo mi přes svátky přešil oblečení ve skříni! Už se do ničeho nevejdu! Nedopnu sukni/kalhoty/šaty! To jsou nejčastější věty, které zaznívají v mnoha domácnostech na začátku každého roku. Vysedávání u televize, sváteční menu a stoly prohýbající se pod vybranými lahůdkami, kterých si v průběhu roku obvykle nedopřáváme, se totiž podepsalo na tom, že teď vážíme o pár kilo víc.

A to zrovna nepotřebujeme. Jak se ale vrátit k původní hmotnosti, nebo se dokonce zbavit i nějakých dalších kilogramů, které nás trápily už před svátky? A jak to udělat, aby nám bylo hubnutí příjemné? A ještě k tomu všemu, aby bylo trvalé? To vše se dozvíte v novém seriálu TN.cz, který jsme pro vás připravili.

V první řadě bychom měli náš problém pojmenovat. Tedy stoupnou si na váhu a s ohledem na naši výšku si spočítat, jak vážná je situace. Tedy nejprve si spočítat tzv. Body Mass Index (BMI), který nám řekne, jestli máme jen nadváhu, nebo už jsme spadli do kategorie obézních lidí. Případně jestli patříme dokonce do skupiny těch, kde odborníci mluví o morbidní obezitě.

Jak BMI spočítat? Svoji výšku v metrech (například 1,70 m) umocníme na druhou. A tímto číslem vydělím svou hmotnost v kilogramech (např. 80 kg). Dostaneme tedy 80/1,7x1,7=80/2,89=27,7, což znamená nadváhu.

Jak se BMI vyhodnocuje? Pokud se náš BMI pohybuje v rozmezí 18 až 25, máme ideální, bezproblémovou hmotnost. Když ale vyskočí nad 25 (ale ještě se drží pod 30), už mluvíme o nadváze a měli bychom s nadbytečnými kily něco udělat.

Kdybychom se dostali s BMI do rozmezí 30 až 35, jde o obezitu prvního stupně a rozhodně bychom se měli pustit do hubnutí. Už jen proto, že jsme vloni viděli na nakažených covidem-19, že obézní lidé mívají mnohem horší průběh tohoto onemocnění, někdy dokonce končí smrtí. Hodnoty mezi 35 a 40 už by nás posunuly do kategorie obezity druhého stupně, kde vůbec není na místě váhat s rozhodnutím pár (desítek) kilo shodit.

Co by ale bylo úplně nejhorší, dostat se s BMI nad hodnotu 40. Obezita třetího stupně – neboli morbidní obezita – už zpravidla vyžaduje spolupráci se zdravotníky, protože lidé, kteří nechají svou hmotnost nekontrolovaně růst, obvykle potřebují odborný dohled nad svým zdravotním stavem a také se neobejdou bez odborného vedení, aby se se svou hmotností přiblížili aspoň k normálu.

Když už tedy víme, jak jsme na tom s váhou, může následovat další krok v podobě rozhodnutí, jakým způsobem budeme hubnout. Zatímco někomu stačí jen přidat do každodenního rozvrhu pravidelnou pohybovou aktivitu – nejlépe cvičení – jiný potřebují sáhnout po nějaké dietě, nebo musí aspoň upravit svůj jídelníček.

Další možností je krabičkové stravování, kdy si u konkrétní firmy objednáme dodávání pokrmů na celý den. Na trhu je přitom nepřeberné množství typů krabičkového stravování – od jednoduchých koktejlů, které poskytnou tělu dostatek živin – až po hotová jídla (snídaně, svačiny, obědy a večeře). I krabičkové stravování může být založené na konkétní dietě, oblíbená a účinná je v posledních letech například tzv. ketogenní dieta, kdy máme v každodenní stravě ve velké míře zastoupené bílkoviny a v menší míře jíme sacharidy.

O složení stravy se dozvíte až v příštím dílu tohoto seriálu TN.cz, který zveřejníme ještě tento týden. Do té doby máte za úkol zjistit, jak na tom se svou hmotností jste, pak se rozhodnout, jakým způsobem se chcete nadváhy/obezity zbavit a ještě něco navíc – domluvit se s kamarádkou/kamarádem, který také začne hubnout.

A je jedno, jestli si vybere stejný způsob hubnutí, nebo použije jinou metodu. Důležité je, že takový parťák nám poskytne potřebnou podporu a pomůže v tom, abychom ve svém rozhodnutí setrvali potřebnou dobu, než dosáhneme kýžené hmotnosti.

Podívejte se, jak v ČR přibývá dětí, které mají problém s nadváhou: