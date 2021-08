Schváleno. Tyto skupiny čeká na podzim očkovaní třetí dávkou vakcíny

Praktičtí lékaři - nejdůležitější článek plánu na přeočkování v Česku. "Očkování třetí dávkou proti covidu v našich ordinacích by bylo velice výhodné. Jak se blíží podzim a sezóna očkování proti chřipce, je možné očkovat zároveň proti ní i tou třetí dávkou," zmiňuje praktický lékař Ivo Petrášek.

Zdá se, že taková je i představa vlády. "Ta strategie je jasná, my počítáme s praktiky, kteří budou očkovat proti chřipce," přizvukuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Podávání třetí dávky očkovací látky projedná vláda v pondělí. Podle informací TV Nova plánuje stát začátek revakcinace na konec tohoto října. "V pondělí se veřejnost dozví jak, kdo a odkdy by měl být přeočkován, pravděpodobně jednou dávkou," uvedl premiér.

Odborníci z ministerstva zdravotnictví doporučili přeočkování lidem se sníženou imunitou, chronicky nemocným, lidem po transplantaci nebo seniorům. Těch jsou v Česku dohromady zhruba tři miliony.

"Budeme přeočkovávat mRNA vakcínami, protože někteří senioři dostali třeba vakcínu AstraZeneca nebo od firmy Johnson. Ty od AstraZeneky už tady nejsou, takže předpokládáme, že budeme podávat ty od Pfizeru nebo Moderny," nastínil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Musí se to naplánovat dopředu. Nemůže to fungovat opět tím stylem, že si mám vyzvednout 30 dávek a začít od třetího dne očkovat, protože to se nedá ani logisticky naplánovat," má jasno lékař Petrášek.

Vedle praktických lékařů by měla fungovat také očkovací místa v nemocnicích.

Ochrana klesá, posilovat ji musíme třetí dávkou, řekl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek: