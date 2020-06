Poukázky na dovolenou v ČR stát v létě nedá. Existuje jediná výjimka

"Ta čísla samozřejmě nejsou moc dobrá vůči minulým letům," přiznal generální ředitel Lázní Poděbrady Petr Valenta. A podle Svazu lázeňských léčeben není situace lepší ani jinde v republice.

Nejhůře jsou na tom lázeňská města na západě Čech. "Právě 90 procent cizinců končí v západočeském lázeňském trojúhelníku," vysvětlil viceprezident Svazu léčebných lázní Martin Plachý.

Ministerstvo pro místní rozvoj ale chce těmto zařízením pomoci formou voucherů v hodnotě až jedné miliardy korun. Budou je proplácet zdravotní pojišťovny po skončení zájezdu, a to do 30 dnů.

"Bude to s konečnou platností čtyřtisícový voucher na jednu osobu. To znamená, když pojedou dva senioři a zájezd bude stát 15 tisíc korun, dostanou osm tisíc zpět," přiblížila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Původně se uvažovalo, že by se poukázky na pobyt a lázeňské procedury mohly vyplácet zpětně už od 1. června, z toho ale sešlo. "To by bylo skutečně velmi problematické, takže nakonec jsme se shodli i se zdravotními pojišťovnami, že to spustíme k tomu 1. červenci," doplnila Dostálová.

Podle projektu, který je naplánovaný do konce letošního roku, dosáhne na příspěvek každý, kdo navštíví lázně na minimálně šest nocí. Další podmínkou bude, aby host absolvoval minimálně pět lázeňských procedur. Příspěvek ale nemohou čerpat děti a mladiství.

"Poskytování procedur dětem podléhá vyšetření pediatra a není to tak jednoduché. Z toho důvodu se ta pomoc vztahuje jenom na občany starší 18 let," uvedl Plachý.

Jestli se druhá etapa podpory bude týkat i jiných ubytovacích zařízení, bude ministerstvo vyhodnocovat zřejmě až v září.