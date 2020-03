České obchody zavádí eko sáčky: Nejsou hygienické, varuje odborník

Čtenáři TN.cz mohli hlasovat v anketě o tom, který sáček v obchodech mají raději. Téměř tři tisíce lidí zvolilo mikrotenový, papírový pak měl 645 hlasů a ekologický 439. Poslední zmíněný si zákazníci v obchodech pochvalují především proto, že díky tomu chrání životní prostředí.

Jelikož sáčky slouží k opakovanému použití, mohou si je lidé vždy po nákupu vyprat a zase s nimi vyrazit na nákup. To většině čtenářů vadí, nepovažují tento způsob za hygienický. Podle Pavla Zikla z pražské hygienické stanice by to především vadilo v případě, že by ekologické sáčky používali podnikatelé.

"Pokud je to ve vašem vlastnictví, tak si s tím můžete dělat, co chcete. Pokud by to používal podnikatel, který by to umýval lidem, tak je to problém. Musí to být zajištěné. Nedoporučujeme ani nerezová nebo skleněná brčka, aby byla někde v restauraci, protože oni ten úzký prostor nedokážou umýt, je to problematická věc," vysvětlil Pavel Zikla, vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání.

Lidé by se také neměli zabývat jen dopadem na životní prostředí, ale řešit i další problémy související s používáním eko sáčků. "Potíž je v tom, že je doba, která zdůrazňuje jen jednu stránku toho problému, to znamená ekologii a nesleduje ty druhé stránky, které s tím souvisí. Plus recyklace, kumulace škodlivin potom může mít někdy různé dopady. Je potřeba to posoudit," doplnil Zikla.

Důležitá je podle něho i vzdělanost veřejnosti. "Říct ano, takhle je to správné pro životní prostředí, ale musíte dělat toto. Samozřejmě čím víc institucí k tomu dá informace, aby byla všeobecná znalost, tak jedině dobře," dodal odborník.

Anketa Je podle vás používání ekologických sáčků v obchodech hygienické? Ano 5 10 hlasů Ne 95 195 hlasů Hlasovalo 205 lidí.

Sáčky k opakovanému použití zavedl nejen Lidl, ale i další obchodní řetězce, jako je Tesco, PENNY nebo Albert. Lidé si je ale musí koupit. Ceny se pohybují od 19,90 do 54,90 Kč za dvojbalení. Obchody se rozhodly snížit používání mikrotenových sáčků kvůli ochraně životního prostředí.

Podívejte se na záběry eko sáčků v Lidlu i na názory zákazníků: