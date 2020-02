Povinné očkování i v soukromých školkách! Novela jde do Senátu

Povinnost očkování pro děti i v soukromých školkách schválila ve středu Sněmovna. Děti do jednoho roku také budou mít nárok na bezplatné očkování proti meningokoku.

Slabé proočkovanosti se snaží předejít ministerstvo zdravotnictví. Ve středu Sněmovnou prošla novela o ochraně veřejného zdraví. Nově by tak i soukromé školky směly přijímat jen očkované děti.



Zatím mají rodiče možnost přihlásit dítě do některých školek bez očkování. "Důvodem bylo srovnání povinností pro všechny poskytovatele péče o děti starší tří let, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, to znamená mateřské školy, dětské skupiny, stanovené živnosti," uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

"Změny zákona se tak negativně dotknou i školek, které si dosud zřizovali rodiče sami, kdy založili spolek a hlídali si děti navzájem nebo si najali zaměstnance pro péči o děti. Je-li jejich činnost vázána na provozovnu a živnost, budou si teď muset navzájem dokládat potvrzení o očkování nebo kontraindikaci k očkování," uvedl spolek Rozalio, který propaguje svobodnou volbu rodičů v očkování.

Zákon podle spolku ale přináší také určité uvolnění. "Nejen do mateřských škol, ale i na zotavovací akce nyní budou moci být přijaty také děti, které nemohou být očkované ze zdravotních důvodů. Dosud platí výjimka pro přijetí pouze dětem, které mají trvalou kontraindikaci k očkování. Trvalých kontraindikací je jen zlomek případů. Avšak děti, které trpí onemocněním bránícím očkování, mají kontraindikaci pouze dočasnou, a tak nemohly být do školky přijaty," popsal spolek.



Povinnost přijímat jen očkované děti naopak odpadá školám v přírodě, kde je to nyní povinné. Děti do jednoho roku by navíc měli mít zajištěné očkování proti meningokoku zdarma. Novelu nyní musí ještě schválit Senát.



