Povinné roušky v dalším kraji! Covid-19 se rychle šíří

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje reaguje na vývoj situace ohledně koronaviru v celém kraji a zejména v okrese Jablonec, kde registruje několik menších ohnisek nákazy, a zavádí další bezpečnostní opatření. Lidé budou od pátku muset nosit roušky ve zdravotnických zařízeních, u všech poskytovatelů zdravotnických služeb a u vybraných poskytovatelů terénních a lůžkových sociálních služeb a to v celém Libereckém kraji.

Povinnost nosit roušky bude v celém Libereckém kraji platit ve vybraných sociálních zařízeních a ve všech zdravotnických zařízeních. Nařízení se tak netýká jen nemocnic, lidé budou muset nosit ochranu úst a nosu i například v lékárnách.





Na záznam tiskové konference se podívejte ZDE:

"Je to, řekněme, preventivní opatření, kterým se snažíme zabránit dalšímu šíření," sdělil ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Vladimír Valenta na tiskové konferenci.

O povinnosti nosit roušky v MHD se zatím neuvažuje. Další bezpečnostní opatření, která platí například v Moravskoslezském kraji, by byla zavedena v případě, že bude situace eskalovat.

V Libereckém kraji je aktuálně 110 lidí s onemocněním Covid-19, jen v Jablonci by jich mělo být třicet. Mnoho dalších lidí musí kvůli kontaktu s nemocnými do karantény. Dva lidé jsou v nemocnici.

Podle Valenty nelze přesně určit zdroj nákazy, spektrum je široké, mezi nakaženými jsou zahraniční pracovníci, lidé, kteří se vrací z dovolené, i ti, kteří se setkali s nakaženými v Česku.

Někteří starostové v Libereckém kraji reagují na šíření koronaviru v kraji a v Polsku, starosta města Hejnice Jaroslav Demčák informoval o znovuzavedení dávkovačů s dezinfekcí na mnoha místech. "A já vás prosím, abyste se opět trošku vrátili k hygienickým návykům z nedávné doby a ruce si ošetřili před vstupem a po odchodu z institucí, úřadů, obchodů či kina. Důvodem je špatná situace s nakaženými Covidem-19 v sousedním polském pohraničí a také přibývající případy zde na Frýdlantsku," vysvětlil Jaroslav Demčák.

Podle něj ti, kdo cestují například za nákupy do Polska, by měly zvážit, jestli není vhodné nakupovat v rouškách. To samé podle něj platí pro místa, kde se koncentrují lidé. "A hlavně zkuste stále realizovat ony rozestupy 2 metry od cizích lidí mimo vaši domácnost, což je nejdůležitější," doplnil Demčák na sociálních sítích.