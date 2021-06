Povinné testování dětí na táborech rozděluje veřejnost. ANKETA

Pražský skautský tábor Stopařů vyčíslil samotestování během letního tábora na 20 tisíc korun. "Z našeho pohledu je to naprostý nesmysl. V jednom nařízení nám vláda nařizuje, že máme zůstávat v táboře a naprosto se izolovat, a v druhém nařízení nám říká, že se máme odjet otestovat do města," uvedl hlavní vedoucí skautského oddílu Bronco David Mlčoch.

Jenže i cesta za testy a zdravotníky do města něco stojí. Táborový rozpočet to každopádně navýší a program naruší. Štáb TV Nova se proto na názor na vládní rozhodnutí ptal v pražských ulicích.



"Já si myslím, že to je trošku nesmyslné. Je léto, nakažených není tolik, takže si myslím, že jeden testu úplně stačí," řekla například mladá žena. "V téhle fázi je to už nadbytečné. Když tam odjedou testovaní, tak už by se nemuseli testovat znova," myslí si muž.

Ne všichni jsou ale proti. "Nijak mi to zásadně nevadí, já s testováním dětí nemám problém," řekl jiný muž.

Podle některých lidí je ale testování nadbytečné. "Myslím si, že to je nesmysl. Příliš mnoho testů a úplně zbytečně," popsal další muž a za pravdu mu dala i starší žena. "Tábory trvají tak 14 dní, takže já si myslím, že jednou by to určitě stačilo. Na začátku a pak se otestují, až přijedou domů."

Anketa Měly by se děti na táborech testovat? Ano 12 2 hlasy Ne 88 14 hlasů Hlasovalo 16 lidí.

Zda se organizátorům táborů podaří mimořádné opatření vlády změnit, bude jasné v nejbližších dnech. V současnosti platí pravidlo, že přetestovat se po 7 či 14 dnech musí děti, které na tábor dorazí s antigenním testem. Pro děti s PCR testem nakonec ministerstvo zdravotnictví změnilo pravidla a testovat se nemusí.