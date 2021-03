Povinné testování ve firmách provází nejasnosti. Co musíte splnit? MANUÁL

V Česku se rozjelo povinné testování ve firmách s určitým počtem zaměstnanců, někteří ale stále netuší, jak přesně se má postupovat. Pravidla se týkají toho, jak často, kdy a kde se mají lidé testovat. Firmy by si měly dávat pozor i na to, jak následně nakládají s odpady - i to má svá pravidla.

Kdy nejpozději se musím nechat otestovat?

Společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců, začaly ve středu s povinným testováním, od 5. března se pak tato povinnosti týká i menších firem s více než 50 zaměstnanci. Právě testování má zabránit tomu, aby se kvůli koronaviru zcela zastavil průmysl. Větší firmy by měly všechny své zaměstnance otestovat do 12. března, menší podniky pak do 15. března.

Jak často se musím nechat testovat?

Počítá se s týdenním testováním, stát dotuje za jeden měsíc celkem čtyři testy na jednoho zaměstnance či OSVČ bez zaměstnanců.

Co když jsem na home office? Kdo na testování nemusí?

Cílem testování je předejít nákaze ostatních zaměstnanců. Ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje osoby, které pracují čistě z domova, zbytečně netestovat. Testování se dále neprovádí u lidí, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, prošli karanténou, nejeví žádné příznaky a od prvního pozitivního testu neuběhlo více než 90 dní. Na testy také nemusí lidé, kteří doloží profesionálně provedený RT-PCR test nebo POC antigenní test, který není starší než 48 hodin, současně nesmí projevovat jakékoliv příznaky.

Kde se bude testovat?

Ministerstvo doporučuje, aby lidé využívali, pokud je to možné, testování prostřednictvím POC antigenních testů, které jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zaměstnavatelé mohou využít i samotestování, musí ale nakoupit schválené testy a vše vykázat. Lidé se mohou testovat přímo ve firmách, kde by měl zaměstnavatel zřídit speciální místo, aby zabránil zbytečné koncentraci lidí. Pokud zaměstnanec například pracuje jen mimo firmu, měl by mu zaměstnavatel umožnit, aby si test udělal mimo firmu, počítá se i s tím, že si test udělá doma.

Co dělat v případě pozitivního testu?

V případě samotestování se počítá s menší přesností testů, pokud ale vyjde pozitivně, musí zaměstnanec okamžitě konat. To, že mu vyšel pozitivní test, sdělí zaměstnavateli a pokud možno bezodkladně opustí pracoviště, následně ihned kontaktuje lékaře. Ideálně by se měl člověk izolovat od ostatních a počkat na rozhodnutí lékaře nebo hygieny, kteří následně rozhodnou o konfirmačním RT-PCR testu, který zaměstnanec musí podstoupit.

Co se může stát, když odmítnu?

Povinnost zaměstnance postoupit test vychází z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Sankce v případě, že by zaměstnanec odmítl postoupit test, jsou nyní v řešení.

Jak se bude testování ve firmách kontrolovat?

Firmy jsou povinné podávat výkazy o testování. Z výkazů, které jsou první formou kontroly, se pak podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dá určit, zda přibližně sedí k celostátnímu průměru a dají se tak odhalit ty podezřelé, které pak projdou kontrolou. Samostatně pak bude dodržování opatření kontrolovat podle ministra hygiena.

Kam s odpadem po testování?

Během samotestování bude vznikat odpad. Ten musí být vhozen do černého pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm, v případě tenčích se musí použít dva. Zavázaný pytel s odpadem je nutné vydezinfikovat. Pytel se pak dá vhodit do běžné popelnice, nesmí ale ležet vedle nich.

Další obvyklé otázky zodpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na svém portálu.