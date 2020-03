Povinnost nosit roušku někteří lidé ignorují. Včetně ohrožených seniorů

Bez roušky ani krok. S úderem půlnoci začalo platit nařízení mít zakrytá ústa a nos pro všechny bez výjimky. Jak jsme se sami přesvědčili, většina lidí to dodržuje. Na to, jak lidé dodržují vládní nařízení, tedy nošení roušek, dohlíží městská policie. “Občané na to většinou reagují dobře, se strážníky spolupracují,” potvrdila Irena Seifertová, mluvčí MP Praha.

Přesto se ne všichni chovají zodpovědně. “Proč nemáte rouškou?” ptali jsme se těch, které jsme dnes potkali s nezakrytou tváří. “Nechal jsem ji doma, tak teď jsem si ji prostě nevzal,” vymlouval se jeden z dotázaných. "Já ji mám. Ale teď jsem šel jenom vyhodit odpad,” zaznělo od dalšího hříšníka. Potkali jsme také maminku, která se při procházce v parku sice chránila, její dítě ale nikoliv. Mohlo by být přítom přenašečem viru a nakazit ostatní. Pokud dítě nevydrží s nasazenou rouškou, je na zvážení, zda do parku tedy vůbec chodit.

"Nevím jestli si uvědomuje, že ohrožuje sebe, ale i své blízké, dědečka, každopádně je to velmi nezodpovědné,” uvedl na její adresu policista, který ji na pochybění upozornil.

“Problémová jsou osoby bez domova a dělníci ze zahraničí,” upozornila na slabiny Irena Seifertová. Na ochranu kašlou třeba i někteří senioři, ti přitom patří do rizikové skupiny.

Zlínští strážníci dnes například zasahovali u muže bez roušky, který ale vykazoval všechny příznaky onemocnění způsobeného koronavirem. "Ležel ve městě na zemi. Cizince jsme předali zdravotníkům," uvedl mluvčí zlínských strážníků.

Ministr vnitra Jan Hamáček doufá, že většina lidí pochopí sama, že jde o zdraví a policisté nebudou muset nikoho nahánět a pokutovat. Rouška totiž podle lékařů nechrání nás, ale ostatní.