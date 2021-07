Čechy v Chorvatsku překvapily ceny. Mnohé po návratu navíc čeká test

Chorvatsko od čtvrtka zásadně změnilo podmínky pro vstup do země. Nově je potřeba covid pas prokazující očkování na covid či prodělání nemoci nebo negativní test na koronavirus. To zaskočilo tisíce Čechů vydávajících se na dovolenou. Otestovat se navíc budou muset i při návratu domů.

Reportér TV Ondřej Špalek se vypravil do Chorvatska, aby zjistil, jak to v zemi vypadá s testováním turistů. Přijíždějící turisté uvedli, že se jich však při cestě do země nikdo na povinné dokumenty neptal.



Chorvatsko totiž ve čtvrtek razantně změnilo podmínky pro vstup do země. Nově je nutný doklad o očkování, potvrzení o prodělání nemoci, nebo negativní test. Do konce června přitom stačilo mít jen občanský průkaz či pas. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek zároveň uvedl, že kontroly budou na chorvatských hranicích probíhat už od pátku.



Vláda navíc ve čtvrtek zpřísnila pravidla pro návrat do Česka. Češi, kteří se po 9. červenci vrátí zpátky domů, musí podstoupit testování. Výjimku mají pouze ti, kteří jsou očkování oběma dávkami vakcíny proti koronaviru.



Část turistů je však překvapena z cen, které momentálně v Chorvatsku jsou. Oproti minulým sezonám totiž došlo k výraznému zdražení potravin i služeb.