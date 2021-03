Povinný home office či izolačka 500 korun denně. Maláčová přišla s novými návrhy

Zdá se, že zaměstnance čekají opět výraznější změny. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chystá několik návrhů, které zasáhnou do života zaměstnanců. Chce například výrazné posílit home office tím, že by omezila počet zaměstnanců v kancelářích podobně, jako je omezen počet zákazníků na plochu v obchodech. Momentálně platí, že jeden člověk musí mít prostor 15 metrů čtverečních.



Jana Maláčová v pondělí také navrhne zvýšený příspěvek pro lidi v karanténě, takzvanou izolačku. Ta by měla být 500 korun na den. "Je to částka, kterou dostali živnostníci, nevidím důvod, proč by ji neměli dostat zaměstnanci," řekla Maláčová pro Radiožurnál. Tuto částku chce navrhnout v souvislosti s delší karanténou, která trvá nyní místo dosavadních 10 dní 14 dní. Výpadek z příjmu je tak pro zaměstnance vyšší. Izolačka by podle Maláčové měla platit až 14 dní zpětně k 1. březnu.

Maláčová je také pro dočasné omezení provozu v oblasti průmyslu. "V průmyslu pracuje 40 procent všech zaměstnanců. Pokud ode dneška radikálně omezujeme mobilitu ve všech oblastech života, nemůžeme z toho průmysl vynechat," sdělila Maláčová. Změny by se neměly dotknout klíčových odvětví průmyslu jako je výroba potravin, výroba léků, energetika, vodárenství atd.



Ministryně Maláčová chce výrazně omezit průmysl do doby, než se začne povinně testovat. "Mám strach, že za 3 týdny zjistíme, že současná omezení nezabrala. Musíme odlehčit nemocnice," dodala ministryně. Podle ní je také žádoucí více kontrolovat lidi v karanténě.

Jana Maláčová také odpovídala na dotazy v pondělní Snídani s Novou. Podívejte se na video: