Povodeň na Slovensku zabila stovky syslů. Další přežili díky ochráncům

"Chyběla nám voda, tak jsme ji dostali. Syslíci to schytali. Stovky utopených," konstatovalo slovenské občanské sdružení Živá planina v neděli po přívalových deštích, které zasáhly Biele vody. Další stovky syslů voda vyplavila a ochránci z Živé planiny spolu s mnoha dobrovolníky je zachránili.

"Poté, co je voda vyplaví, jsou ztuhlí a na pohled to vypadá, jako by umírali. Jsou schoulení a čekají na smrt. Teplo jim však znovu může vdechnout život," uvedlo sdružení. Syslů se proto ujalo a s výjimkou jednoho se všechna promočená zvířátka podařilo zachránit. Ochránci je sušili v autech i u sebe doma.

Zhruba 300 z nich vypustili zpět do přírody ještě ten den, další syslové potřebovali na regeneraci víc času a u ochránců tak zůstali do pondělí, kdy byli i oni úspěšně vypuštěni. "Přenocovalo u nás 220 syslíků, převážně ve včelích úlech, tak 15 až 20 kusů spolu. Čtyři syslí specialisté si oblíbili auto a dobrovolně odtamtud odejít nechtěli. Zřejmě věděli, že jim tam nehrozí utonutí," napsala Živa planina na facebooku.

"Takže jsme spolu zvládli pomoct více než 500 syslům. Pouze jeden, který se nám do rukou dostal ještě živý, nepřežil," dodalo sdružení. Na pastvině to už ráno vypadalo, jako by se vůbec nic nestalo. Syslové začali pilně pracovat na obnově svých nor a večer už byli spokojeně zabydlení.