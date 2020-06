Cesty zmizely, proud kutálel i balvany. Povodeň zpustošila domov důchodců

Památku starou 250 let ničí jedna katastrofa za druhou. Před šesti lety to byl velký požár, teď je to pro změnu voda. Z 20 centimetrů hlubokého Podolského potoka se stala řeka velikosti Vltavy, která si to namířila rovnou k zámku.

Přívalový déšť v parku vytvořil prakticky nové říční koryto, někde hluboké skoro až metr. Stovky metrů cest prostě zmizely. Desítky tun zeminy voda nahrnula až k budově, kde vzniknul nový břeh. Proud k zámku kutálel obrovské balvany, jeden z nich měl přibližně 150 kilogramů.

Park je do odvolání uzavřený, k zemi už šlo 15 velmi vzácných stromů a každý den padají další. Není divu, že se stromy vyvracejí. Pod kořeny jsou obrovské laguny. Za půl hodiny byl v zámku metr vody a v reprezentativním Rytířském sále se kvůli tomu nafoukly parkety. Udělaly metr vysokou a několik metrů dlouhou bouli, což šokovalo i sanační firmu.

Třicet pracovníků už ví, že opravami stráví na místě několik měsíců. Ve sklepeních je stále metr bahna. "Vyčistíme tlakovou vodou všechny kontaminované části," popsal stavební mistr Miroslav Fridrich. Škoda patrně přesáhne třicet milionů korun. Musejí se oklepat omítky a do každého pokoje dát vysoušeče.

Pod vodou byla prádelna, kotelna, 15 pokojů a bohužel i nově zrekonstruovaná kuchyně. Obědy si domov důchodců nechává vozit a stále ještě z kohoutků neteče teplá voda.