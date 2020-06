Povodeň se Šumvaldem prohnala před 3 týdny, stále se vzpamatovává!

"Děláme to už podruhé. No, uvidíme. Zatím pijeme vodu balenou, jinak to nejde," popisuje jeden z místních. Už tři týdny to jinak nejde. Mohutná povodeň tu v noci ze sedmého na osmého června zaplavila stovky studní. Vyčistit se je stále nepodařilo.

Vodu tak šumvaldští podle svých vlastních slov používají na praní či uklízení, pít se bojí. Zásobu balené vody - jako paní Štenclová - má teď v Šumvaldu každý. "Nejhorší je to vaření, protože to pořád musíme vodu nosit tady z cisterny nebo kupovanou," povzdychne si.

Po několikanásobné dezinfekci studny jí z kohoutku voda už sice teče, k jídlu nebo k pití se ale použít pořád nedá. Prý je totiž pořád cítit.

"Žádné rychlé řešení neexistuje. Myslím si, že to může trvat až do poloviny prázdnin, na tu dobu máme zajištěné cisterny," říká starosta Šumvaldu Josef Šenk.

Před některými domy jsou ještě stále vidět hromady zničeného nábytku, lidé dál vysoušejí auta i domy. Kam hladina Dražůvky vystoupala před třemi týdny, je na mnoha místech v Šumvaldu stále vidět.

Lidé tu mají strach, vyděsí je každá předpověď bouřky. Mnozí proto raději nechávají u nájezdů ke svým domům pytle s pískem.

Přívalová vlna tu před třemi týdny zaplavila desítky domů, dva musejí k zemi. Bleskové povodně si tu vyžádaly i jeden lidský život. Další potom v sousední Oskavě. Seniorku, pod kterou se utrhl břeh, našli policejní psovodi až teprve tento týden ve středu.