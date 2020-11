Povolební potyčka před Bílým domem: Výtržníky uklidňovala policie

Mezi tisícovkami příznivců Joea Bidena, kteří jeho zvolení oslavovali před Bílým domem, se objevili dva stoupenci Donalda Trumpa. Dav je nepřivítal s nadšením.



Policisté příznivce republikánského kandidáta varovali, aby si dali pozor a zbytečně neprovokovali dav. Jenže muži si nedali říct a jakmile se policisté otočili, začal jeden z nich mávat vlajkou ještě zuřivěji.



Výtržníka musela uklidnit policie, v poutech ale neskončil. Trumpova fanouška musel uklidnit jeho kamarád. "Richarde, Richarde, pojď chlape. Nech toho, chlape. Chováš se nevhodně," domlouval mu.



Rozdělení na dva tábory republikánů a demokratů je na mnoha místech Ameriky patrné a mnozí doufají, že se to s nástupem nového prezidenta změní. "On o tom mluvil, že chce ne aby se Amerika změnila, ale aby šla zpátky do těch kvalit a hodnot, které jsme dříve měli," prohlásila Jana Sedláková, Češka žijící v USA.



Jana na sobotní moment, kdy se dozvěděla jméno nového prezidenta, spolu se svým přítelem dojemně vzpomíná. "Úplně se mi srdce rozlilo. Já jsem byla hrozně šťastná a nadšená, úplně úžasné to bylo," rozplývala se.



"Bylo nám skvěle, konečně to bylo oficiální. A bylo to o dost větší, než jsme čekali. Lidé říkali: možná vyhraje v Pensylvánii, možná v Arizoně. Ale bylo to všude. Vyhrál s velkým náskokem a to je skvělé!" dodal Janin přítel Jay Vandeven.



Oba ale trápí způsob, jakým prezident Donald Trump zareagoval na výsledky. "Ještě bude rozhodovat další dva měsíce. Stále je prezidentem. A pořád může dělat věci, které by dělat neměl. Myslím, že většina lidí doufá, že v příštích dvou měsících už bude jenom koukat na televizi," mínil Jay.



Pro Američany se zajisté změní spousta věcí. Jednou ze změn, kterou by obyvatelé Washingtonu rádi viděli, je i odstranění zdi, která dělí Bílý dům od zbytku města.