Požár chaty Libušín míří k soudu, hořet mělo kvůli opravě komína

Více než 5 let starý požár historické stavby Libušín v beskydských Pustevnách míří k soudu. Podle policie je za ním špatná oprava komína a obžalovaným je muž z Karvinska, který ji prováděl.

Historická stavba Libušína z konce 19. století vyhořela před pěti lety - v noci z 2. na 3. března. Vyšetřování trvalo dva roky. Podle policistů je viníkem třiapadesátiletý muž, který prováděl rekonstrukci komína. Soud s pravděpodobným viníkem dokonce v roce 2016 už začal, trval ale jen pár minut.

Celý vyšetřovací spis soudce vrátil státnímu zástupci k doplnění a ten ho předal policii. Celá kauza se tak vrátila v podstatě na začátek. Teď už to ale vypadá, že soud brzy začne - státní zástupce totiž pravděpodobného viníka znovu obžaloval a ten se tak může dostat až na osm let za mříže.

Mezitím se začalo s opravou historické stavby, kterou plameny kompletně zničily. Hotovo by mělo být nejpozději příští rok na jaře, vedení Valašského muzea v přírodě zvažuje, že by Libušín pro veřejnost otevřelo přesně šest let od požáru.

Rekonstrukce stavby známého architekta Jurkoviče vyjde asi na 100 milionů korun. Zajímavostí je, že se několik milionů korun vybralo během sbírky. Ta ovšem přilákala i zloděje, kteří vykradli jednu z kasiček umístěnou na Pustevnách jen pár desítek metrů od požárem zničeného Libušína.