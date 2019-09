Požár Libušína po sedmi letech u soudu, kominíkovi hrozí vězení

Podle obžaloby prováděl v roce 2007 zedník a kominík Pavel Pryszcz (54) kompletní rekonstrukci komínových systémů chaty. Opravu ale prováděli jeho méně zkušení kolegové, o kterých věděl, že nejsou vyučení kominíci.

Práci spolupracovníků údajně řádně nezkontroloval, jinak by přišel na to, že jeden z komínů na tuhá paliva nebyl plně zaizolovaný. To bylo podle vyšetřovatelů příčinou zničujícího požáru, který vypukl v noci na 3. března 2014, tedy sedm let po opravě. Za to mu nyní hrozí 8 let vězení.

Chata Libušín byla postavená v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče, její interiér byl vyzdobený nástěnnými malbami Mikoláše Alše. Roubenka coby součást areálu Pusteven se v roce 1995 stala národní kulturní památkou.

Odborníci z Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které má Libušín ve správě, se rozhodli pro obnovu do původního stavu. Pod dohledem památkářů s ní začali před dvěma lety a stát by měla téměř sto milionů korun. Obžalovaný Pavel Pryszcz dnes svou vinu v úvodu líčení zpochybnil a dál odmítl vypovídat. Hlavní líčení s obžalovaným kominíkem by mělo pokračovat ve čtvrtek.