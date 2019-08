Požár na Kanárech uvěznil lidi v domovech! "Nemůžeme pryč!"

V sobotu vypukl požár na Kanárských ostrovech, které se řadí mezi oblíbené turistické destinace. Plameny ničí vše, co jim přijde do cesty. Podle hasičů už shořelo deset tisíc hektarů lesa a plameny zabírají plochu o velikosti 75 kilometrů čtverečních.

Za posledních osmačtyřicet hodin se požár nepodařilo dostat pod kontrolu a stále nabírá na intenzitě. Rozšířil se i do Národního parku Tamadaba.

Podle Juli Caujapéové, ředitelky botanické zahrady, bylo zničeno už šedesát suchozemských rostlinných druhů, které jsou pro ostrov velmi exkluzivní. Ředitelka společně s Vyšší radou pro vědecký výzkum klasifikovali požár jako ekologickou katastrofu.

Do boje s požárem vláda vyslala nejen hasiče, ale také armádní vozidla, techniky, letadla i vrtulníky. Hašení komplikuje především vítr a vysoké teploty. Podle prezidenta Kanárských ostrovů Ángela Víctora Torrese s plameny bojuje přes tisíc lidí. Ve vzduchu oheň monitoruje také dron.

Vedoucí lesní služby Buenaventura Machado uvedl, že je několik míst, která ještě nebyla zpřístupněna. "Obvod je velmi velký a hasiči se snaží uhasit plameny. Jedná se o rozlohu o velikosti šesti tisíců fotbalových hřišť a musí být posouzena míra poškození," řekl pro portál abc.es Machado.

Kvůli požáru vláda nařídila evakuaci několika obcí. Přes devět tisíc lidí přemístila do sportovních center nebo do místních škol. Někteří však zůstávají ve svých domovech, a to například devadesát lidí z obce Artenara. "Jsme stále tady, obklopeni ohněm," uvedla vystrašená obyvatelka.

Lidé se bojí nejen o své životy, ale také o domovy. Někteří mají také problémy s dýcháním. "Je tu smutek, hněv a bezmoc," doplnila paní Diana. Dále dodala, že lidé musejí odolávat teplotám kolem 40 °C a zpočátku měli také problémy s dýcháním. Všichni doufají, že se hasičům brzy podaří požár uhasit.

