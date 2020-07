Požár pily na Semilsku dal hasičům zabrat. Zasahovali u něj celou noc

Oznámení o požáru v Horní Branné nedaleko Jilemnic hasiči dostali krátce před půl jedenáctou večer. V areálu pily vzplál přístřešek s uskladněnou štěpkou. Než hasiči přijeli, oheň se rozříšil i na přilehlou budovu a dílnu. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.

Když hasiči dorazili na místo, okamžitě se dali do hašení. "Zásah byl veden šesti vodními C proudy a speciálním zařízením CCS Cobra, které bylo použito k hašení střešní sendvičové konstrukce objektu. Poté, co dostali hasiči požár pod kontrolu, byla štěpka prolévána vodou a vyvážena pomocí nakladače," uvedla mluvčí libereckých hasičů Radka Kostelňáková.

Poté jednotky hasičů rozebraly nestabilní část střechy a doplnili vodu ze dvou čerpacích stanovišť. Před půl druhou ráno požár lokalizovali a následovaly dohašovací práce. Kompletně ho zlikvidovali až kolem půl šesté ráno po celonočním zásahu.

"Událost se obešla bez zranění. Škodu způsobenou požárem majitel objektu stanovil na dva miliony korun. Příčina a uchráněné hodnoty zůstávají v šetření," dodala Kostelňáková.