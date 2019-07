Požár střechy uhasili, byty zničila voda. Do Vánoc se lidé nevrátí

Rekonstrukce 40 bytů paneláku v České Třebové, který hořel začátkem června, vstupuje do další fáze. Lidé si ze svých bytů vzali to nejcennější, co jim zbylo, a museli odejít. Dělníci pak začali vybourávat umakartová jádra a vysoušet promáčené zdivo. Obyvatelé se ale budou moci do svých bytů vrátit až za několik měsíců.

Panelový dům se proměnil ve stavbu duchů. Byty jsou prázdné, co bylo cenné, si lidé už dávno odnesli. Věci, které poničila voda a saze, letěly z oken dolů.

Hasiči likvidovali požár střechy, ale voda mezitím protekla až do sklepa. Dnes v opuštěných místnostech hučí 120 ventilátorů a budou nepřetržitě pracovat více než šest týdnů. Každý den vysoušeče nasbírají tisíc litrů vody.

Dělníci procházejí byt po bytu a bourají umakartová jádra. "Mezi tím materiálem je polystyren, drží se tam voda. Dole je dřevěný rám, to se nedá vysoušet, aniž by se to otevřelo," vysvětlil koordinátor prací Jaroslav Pospíšil.

Téměř hotová už je střecha paneláku. Většina lidí našla bydlení u příbuzných, 15 z nich ale nemá kam jít, a tak žijí po ubytovnách. Město vypsalo veřejnou sbírku, pošťáci z Orlickoústecka zase lidem nabízejí vlastní oblečení. Kdo má o něj zájem, měl by dorazit v České Třebové na poštu k nádraží.

Hořet začalo ve chvíli, kdy jeden z dělníků pracoval na střeše. Údajně se poté psychicky zhroutil. Škoda je 30 milionů korun, policie zatím nikoho neobvinila. Na to, že by se lidé mohli stěhovat do Vánoc, si zatím nikdo vsadit nechce.