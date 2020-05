Požár v Českém Švýcarsku způsobil milionové škody. Po příčině pátrají

V pátek během chvíle zmizel odkaz rodu Kinských, kteří chaty před 115 lety vybudovali. Hořel i okolní les. S požárem v Národním parku České Švýcarsko bojovalo 160 hasičů. Z výšky hořící hektar lesa pomáhal hasit policejní vrtulník.

V sobotu se na místo vrátili hasiči s policisty znovu. V popelu hledali odpovědi na to, proč chráněné lovecké chaty shořely. V poledne policejní kynolog prohledával spáleniště pomocí speciálně vycvičeného psa.

Další pes pak hledal stopy po hořlavinách, které by mohly signalizovat úmyslné zapálení objektu. Dům měl být v době požáru odpojený od elektřiny. Kriminalisté prověřují i to, jestli uvnitř někdo netopil.

"Vyloučili jsme, že by někdo při požáru na místě zemřel, Na místo se ještě dostaví znalec z oboru kominictví," řekl Jiří Vopravil, policejní vyšetřovatel příčin požárů.

Rozloučit se s pamětihodností se od pátku přijíždějí desítky turistů. "Hrozné, jezdili jsme sem na obědy. Je to škoda. To byl nádherný pohled, krásné místo, a to už se asi nevrátí, to už nikdo nepostaví. Každému to je líto," shodují se turisté.

Nájemkyně objektu TV NOVA odmítla poskytnout bližší informace. Chaty patřily firmě, kterou ovládá nizozemská společnost. Právě s ní chtějí památkáři i vedení parku jednat.

"My bychom přáli sobě i naším návštěvníkům, aby došlo k obnovení těchto chat. Ideální by byly repliky památkově chráněných objektů," řekl Tomáš Salov, mluvčí NP České Švýcarsko.

"Ideální by bylo památky uvést zpátky do života. Tady se dá uvažovat o formě nějaké repliky. Ale to je opravdu ještě brzo. My jsme připraveni majitelům pomoci. Naše odborná pomoc je samozřejmá," prohlásila mluvčí Národního památkového ústavu ČR Věra Brožová. A to třeba formou dotací z programů ministerstva kultury.