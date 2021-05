Požár v Kralupech nad Vltavou má dohru. Oheň byl nejspíše dílem žháře

Středočeští hasiči vyjížděli minulý rok k požáru haly v Kralupech nad Vltavou. Místo zásahu nemuseli dlouze hledat, plameny a vysoký sloup kouře byl spolehlivě vidět už z dálky.

V hale bylo v tu chvíli zhruba šedesát zaměstnanců, kteří se přes jedny dveře snažili dostat ven. Všichni to naštěstí stihli. Vypadá to ale, že právě někdo z nich oheň zapálil. A asi úmyslně.

"Případ prověřujeme pro úmyslný trestný čin obecného ohrožení a trestní sazba, která by hrozila případnému pachateli, je od osmi do patnácti let,“ informovala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

"Nejhorší byl ten psychický tlak, protože jsme nevěděli, co budeme dělat, kam výrobu přesuneme. A samozřejmě šlo taky o dost peněz," uvedl generální ředitel společnosti Bidfood Bohumil Volf.



Výrobu se ale podařilo brzy obnovit v náhradním závodě. Teď jede na padesát procent. Na místě stržené haly vyroste nová, moderní, a ještě větší za zhruba 340 milionů korun. Stavět by se mělo začít v řádu několika týdnů. Přípravné práce už začaly.