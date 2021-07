Požár v oblíbené destinaci Čechů. Nemůžeme dýchat, popsal Martin

Ve městě Antálie na turecké riviéře vzplál ve středu po poledni les. Oblastí se šíří masivní oblaka kouře, dostala se až k pláži. Dovolenou tam tráví i mnoho Čechů. Jeden z nich TN.cz popsal, jak to na místě vypadá. Skoro už se nedá dýchat a v ohrožení mohou být i lety zpátky do Česka. S plameny bojuje přes 400 hasičů ze země i vzduchu.

Turecko zažívá jeden z nejteplejších týdnů v roce. Vlna veder také častěji způsobuje požáry, pět jich vypuklo ve středu po poledni v lese na okraji Antálie. Hustý dým se rychle valí přes pobřeží.

Dovolenou v regionu tráví mnoho Čechů, mezi nimi i Martin Vojta s rodinou. "Jsme asi 50 kilometrů od Antálie. Ten požár je opravdu hodně velký, zasahují tam desítky hasičů. Vrtulníky a letadla tady nabírají vodu z moře. Dozvěděli jsme se, že to ohrožuje i lety, budou je muset posunout nebo zrušit," řekl pro TN.cz ve středu odpoledne.

"Situace se pořád zhoršuje a ten kouř se šíří do okolí. Už se tady skoro nedá dýchat a to jsme poměrně daleko, na místě to musí být mnohem horší," dodal.

Podle tureckého portálu Hürriyet plameny zasáhly několik desítek hektarů lesa a hasiči s nimi budou zápasit ještě řadu hodin. Podle starosty antalijské městské části Manavgat Şükrü Sözena museli rovněž evakuovat domy v okolí. Některé z nich také zasáhl oheň.

Plameny se snaží zkrotit 412 hasičů, kteří mají 103 hasičských vozů, 19 helikoptér a letadlo. Sözen připustil, že se jim to nejspíš nepodaří.

Čechy na dovolené zatím nikdo neinformoval o možných bezpečnostních opatřeních nebo dalších potenciálních dopadech požáru. "Zatím čekáme, co nám řekne delegátka. Bylo nám ale doporučeno nevstupovat do moře kvůli tomu, jak se tam nabírá ta voda. Čekáme, co z toho ještě bude," uzavřel Vojta.