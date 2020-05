Požár v San Franciscu! Historickou památku Pier 45 zachvátily plameny

Podle informací amerických médií na místě zasahuje více než 125 hasičů i s hasičskými čluny. Požár měl vzniknout v rybářském skladišti a poté se rozšířit i na další domy. Co bylo příčinou a jak velké jsou škody, které oheň napáchal, zatím není známo.

Podle informací tamních hasičů byl požár poprvé nahlášen kolem čtvrt na pět ráno tamního času. Tehdy se měl šířit pouze jednou částí mola. Oheň prý způsobil částečné zhroucení jedné z budov v jižní části historické památky a rozšířil se pak do dalších dvou.

Podle prvotních odhadů plameny zachvátili více než čtvrtinu mola. Nikdo v ohni naštěstí nezemřel – celý prostor se podařilo evakuovat. Mohutný požár byl v časných ranních hodinách vidět na obrovskou vzdálenost. Svědci jej dokonce zachytili na fotografiích.

Fire is raging on SF Pier pic.twitter.com/UEpQIDxJsn

Z plamenů hasiči doslova vyrvali historickou loď SS Jeremiah O'Brien, která v sanfranciském přístavu kotví. Je jednou z posledních tří dochovaných nákladních lodí válečné řady 2710 jednotek Liberty a zúčastnila se také vylodění v Normandii v červnu 1944. Ničivý požár zachytila na video také americké reportérka Reyna Harveyová. Za své vzal i tamní rybí trh.

Viewers video of the massive fire at Fishermans Wharf pic.twitter.com/eydzduQS7q