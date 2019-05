Požár zámku na Trutnovsku: Pro nového majitele si přišla policie

Jak rychle se požár šířil, tak rychle sílilo podezření, že za jeho vznikem nebude náhoda. 226 let starý zámek shořel za hodinu a pouhý den stačilo vyšetřovatelům na to, aby zjistili, že žhář rozlil hořlavinu na čtyřech místech.

Kriminálka brzy rozpletla, že stejní pachatelé nejspíš zapálili v roce 2017 i autobazar u Humpolce. Pro šest lidí věku od 42 do 55 let si zkraje roku přišla do Prahy zásahovka. A mezi zadrženými je údajně muž, který několik týdnů po srpnovém požáru torzo zámku koupil. "Měl by být ve vyšetřovací vazbě," potvrdil starosta Horního Maršova Pavel Mrázek.

Vyhořelou památku pořídil za deset milionů korun od ruských majitelů, teď se ukazuje, že téměř domluvení měli být na prodeji už před požárem. To byla cena ještě o dva miliony vyšší. Jednatele teď zastupují jeho dvě zhruba dvacetileté dcery. "Nezlobte se, nemám povinnosti poskytovat informace," řekla jedna z nich reportérům TV Nova.

Jaká je podnikatelova role v organizované skupině policie neřekla. Záhadný tak zůstává i motiv založení požáru. Ještě před zatčením prý majitel radnici slíbil, že do roka bude stavba pod střechou. Jsou pozastaveny projekční práce.

Od října se na místě nic nezměnilo. Obvodové zdivo zůstává zakryté plachtou a před zámkem jsou sutiny. Případ stále není u konce, dozorující státní zastupitelství v Táboře tvrdí, že stále jde o živou kauzu.