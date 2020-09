USA dál pustoší ničivé požáry. Rudá obloha připomíná apokalypsu

Přes téměř tři miliony akry půdy už se přehnaly ničivé požáry, které trápí západ Spojených států. Nejzasaženější je Kalifornie, kde kvůli všudypřítomnému ohni nesnesitelně stoupají teploty. Naměřili tam bezmála 50 stupňů Celsia.

Podle agentury AP ve státě momentálně hoří na 28 různých místech a oheň se snaží dostat pod kontrolu na 15 tisíc hasičů. Mezi oběťmi, kterých je přinejmenším 11, je i teprve 16letý chlapec.

Desítky lidí se kvůli požárům pohřešují. "Nemůžeme nic dělat. Oblasti, které potřebujeme prohledat, jsou stále příliš žhavé," podotkl Kory Honea šerif kalifornského okresu Butte County.

Sousední Oregon, ve kterém oheň rovněž řádí, mezitím vyděsila obloha zbarvená do sytě rudé. Připomíná záběry z apokalyptických filmů. I v Kalifornii se požáry na barvě oblohy podepsaly, je tam ale spíš oranžová.

Another photo from one of our crew members. This is from Stayton. Our thoughts are with everyone evacuating. Be safe. https://t.co/sFoSLIbGJq for closure info. pic.twitter.com/LIFJHkJOT2