Požáry karavanů v kempu Radava děsí návštěvníky, může jít o žháře

Dva velké požáry karavanů a chat v kempu Radava u Orlické přehrady změnily život tamních kempařů. Mluví se o žhářských útocích a lidé se tak bojí o své životy. V noci kvůli tomu dokonce drží hlídky. Někteří raději z kempu odjeli do doby, než policie případ vyšetří.

Dva mohutné požáry zachvátily kemp Radava v posledních dvou týdnech. Celkem shořelo 14 karavanů, dvě chatky a oheň poničil také několik osobáků. Ani v jednom případě se naštěstí nikomu nic nestalo.

Místní kempaři, kteří na Radavu jezdí i desítky let, mají obavy, že se bude situace opakovat. Podle nich mohlo jít o dílo žháře, který v kempu řádil už před pěti lety.

"Když tady někdo vyhrožuje, že všichni, co jim ublížili, shoří, to přece není náhoda. My se jich tady všichni bojíme," uvedl jeden z kempařů.

Podle vyšetřování hasičů první požár nemohl vzniknout technickou závadou. Ve hře je nedbalost, nebo úmyslné zapálení. A cizí zavinění kriminalisté prověřují i u druhého požáru.

Podle informací TV Nova policisté zajistili zapalovač. Jestli souvisí s požárem, ukáže ale až vyšetřování. Kriminalisté zatím čekají na výsledky expertízy a pracují se všemi vyšetřovacími verzemi.

"Určitě to nebyla náhoda. Byl vidět stín z té kamery, ale nebyla vidět postava. Někteří kempaři se rozhodli v noci držet hlídky, jiní raději odjeli," řekl majitel pozemku.

"Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkou dobu, kdy došlo zhruba 100 metrů od sebe k požáru těchto míst, tak pracujeme s verzí, že by se mohlo jednat o stejný charakter," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.