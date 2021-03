Požáry v Austrálii uvolnily tolik kouře, jako sopečná erupce

"Bylo pro nás obrovským překvapením vidět tak významný efekt,“ řekl agentuře AFP spoluautor studie Ilan Koren, profesor Weizmannova institutu vědy v Izraeli. "Nikdy jsem neviděl takovou dávku kouře do stratosféry," dodal vědec.

Množství kouře uvolněného do atmosféry požáry je srovnatelné s množstvím kouře, které se do vzduchu uvolnilo po erupcí sopky Pinatubo na Filipínách v roce 1991, která byla druhou největší ve 20. století.

Vědci poznamenali, že kouř se vzdaloval od Austrálie na východ a o dva týdny později se vrátil znovu ze západu. "Za dva týdny jsme viděli, jak kouř dokončuje celý oběh," řekl Koren. "Nikdy jsem neviděl, že by se tak silná událost šířila tak rychle." Tento jev lze podle studie vysvětlit třemi faktory.

Tím prvním je samotná intenzita požárů. Za druhé, k požárům došlo v oblasti jižní Austrálie, kde je vzdálenost mezi troposférou a stratosférou menší než jinde. A tím posledním je fakt, požáry se odehrály v blízkosti silných bouří, které díky atmosférickému proudění pomohly vysát kouř výš do atmosféry.

Skutečnost, že kouř byl schopen se usadit tak vysoko, je zásadní pro pochopení jeho dopadu na životní prostředí: Obvykle může takový kouř zůstat ve spodní části atmosféry pouze několik dní nebo týdnů. "Ale jakmile se dostane do stratosféry, je schopen tam zůstat v rozpětí několika měsíců až let," vysvětlil Koren.

