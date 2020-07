Pozitivní či negativní? Lidé si stěžují na zmatky při testování na Karvinsku

Muž z Moravskoslezského kraje, který si přál zůstat v anonymitě a vystupuje jen jako pan R., má dceru v karanténě, jelikož přišla do styku s pozitivní kamarádkou. Z průběhu testování a komunikace s krajskou hygienou byl v šoku.



"Jednou ze špatných informací, kterou jsme dostali, bylo, že dcera před odběry nesmí jíst a pít a dostanete informaci, že můžou přijet někdy od sedmi rána do neurčita. Na ty odběry přijeli až druhý den odpoledne," popsal pan R.

Kromě zmatečných informací není výjimkou ani ztráta vzorků od testovaných. "Přijela sanitka z jiného okresu. Odvezla je do jiného okresu a nikde se to nezaznamenalo, nikdo to nevěděl, kde to je," pokračoval.



"Ostatní kraje nám pomáhají, protože sami bychom to těžko zvládali. Lidé jsou netrpěliví. Informace se jim dostávají pozdě," řekla vedoucí protiepidemiologického oddělení v Karviné Andrea Lipjaková.





Jak probíhalo testování na Covid-19 v jiných krajích se podívejte v reportáži TV Nova:



Velkým problémem je podle potencionálně nakažených fakt, že jsou výsledky zaslané SMS zprávou dost často chybné. "Ve čtvrtek jsem prodělal test na Covid-19. Přišla mi SMS, že jsem negativní. Po několika hodinách po doručení této SMS mi volá hygiena a oznamuje mi opačnou zprávu, že jsem pozitivní," uvedl další z testovaných.

"Měly by to nějakým způsobem rozesílat laboratoře, že jsou výsledky pozitivní nebo negativní. My v podstatě kontaktujeme pouze pozitivní osoby, se kterými děláme depistáž, a pak pátráme po dalších kontaktech," dodala Lipjaková.



Podle epidemiologů má testování své mouchy, ale situace se den ode dne lepší. A to díky propojování informačních systémů a nastavování procesů, které na začátku pandemie v březnu ještě nebyly.