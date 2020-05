Pozitivní efekt epidemie: Rusové si berou psy z útulků, chtějí společnost

Chlupaté štěstí. Tím jsou pro Rusy psy z útulků, kteří jim v karanténě stále častěji nahrazují společnost. "Sebrala jsem odvahu a vzala si pejska z útulku. Nejde jen o to, že se díky němu dostanu ven z bytu, je to kamarád a člen naší rodiny," popsala nová majitelka psa Alexandra.

Lidé do 65 let se podle vládních nařízení smí se psem projít kolem domu v okruhu sta metrů. Starší obyvatelé smí pouze do obchodu a lékárny. Ani jejich zvířecí mazlíčci ale nepřijdou zkrátka, protože se hlásí stále více dobrovolníků, aby jim psa vyvenčili.

"Ráda pomáhám lidem a myslím si, že obzvlášť v této situaci je to prostě správné," uvedla dobrovolnice Naděžda. "Jsem opravdu šťastná, protože moji fenku venčí úžasná dobrovolnice Naďa. Fenka ji miluje. Každé ráno mému mazlíčkovi říkám: 'Za chvilku je tu Naďa!' Ona se na mě podívá a odpoví: 'Haf, haf'," dodala důchodkyně Margarita Dončenková.

Aby chlupáči ruských babiček neskončili po rozvolnění karantény na ulici, založila Anastazia Medveděvová se společníky projekt "Štěstí až do domu". Zaměstnanci v centrech dělají krátké pohovory s novými majiteli psů, aby se přesvědčili o jejich opravdovém zájmu.