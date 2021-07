Pozitivní lékař z olympiády promluvil: Nic jsem neporušil, nemám příznaky

První pozitivní na koronavirus z české výpravy na olympiádě v Tokiu tvrdí, že není zdrojem nákazy. Lékař Vlastimil Voráček schytal kritiku mimo jiné od premiéra Andreje Babiše (ANO) za to, že na hry odletěl nenaočkovaný. Podle svých slov ale pravidla neporušil. Šéf Národní sportovní agentury (NSA) věc považuje za pochybení Českého olympijského výboru (ČOV), prošetří to hygienici.

Na covid-19 pozitivní nenaočkovaný lékař českých olympioniků Vlastimil Voráček popírá, že by byl zdrojem nákazy ve výpravě v Tokiu. Ve vyjádření, které získal deník Blesk, tvrdí, že neudělal nic špatně.

"Za prvé bych chtěl konstatovat, že ohledně olympijských her v Tokiu byly zadány určité předpoklady organizátory her, podle kterých se může sportovec a doprovod účastnit. Očkování bylo zadané jako dobrovolné. Z mé strany a celého týmu tedy nedošlo k porušení žádných těchto předpokladů," prohlásil Voráček.

Podle svých slov podstoupil před odletem povinný test na koronavirus, který vyšel negativně. Prý se pravidelně testuje i sám. "Předem a ani do dneška jsem neměl a nemám žádné klinické příznaky covidového onemocnění a jsem kompletně fit," vzkázal.

Voráček odmítá, že by byl mezi českými olympioniky takzvaným pacientem nula, tedy prvním nakaženým. "Z hlediska všech těchto okolností není vůbec jasné, kdo, jak, koho a kdy mohl infikovat, a ohrazuji se proti tomu, že jsem to musel být já, jenom že jsem byl jako první pozitivně vytestovaný nevalidovaným testem PCR, nebo někdo jiný v letadle," dodal.

Ostrá kritika od Babiše a Vojtěcha

Nakažení jsou i plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková, pro kterou tak kvůli covidu olympiáda skončila ještě před začátkem, a její trenér a manžel Simon Nausch. Pozitivní jsou také volejbalista Ondřej Perušič, stolní tenista Pavel Širuček a silniční cyklista Michal Schlegel.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) řekl TV Nova, že přítomnost nenaočkovaného lékaře považuje za skandální. "Hrubě se mi to nelíbí. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Já tady navštěvuji kraje a otevíráme očkovací centra bez registrace, všude přesvědčujeme lidi, aby se naočkovali, a tady lékař naší delegace není naočkovaný. To je neuvěřitelné. Je to hlavně nefér vůči těm sportovcům, kteří bohužel asi nebudou moci nastoupit," uvedl Babiš s tím, že mu to vadí i proto, že peníze na výpravu do Tokia šly z kapes daňových poplatníků.

Hlavou kroutil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO): "Pokud ten lékař neměl žádné zdravotní důvody pro to, aby se nemohl naočkovat, tak to skutečně považuji za naprosto nezodpovědné. Ti sportovci se na to připravují pět let."





Pochybení prošetří hygiena

Šíření nákazy mezi olympioniky se bude vyšetřovat. Šéf Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser se domluvil s Vojtěchem, že to prověří hygienici. Věc označil za pochybení Českého olympijského výboru.

"Pochybení ČOV nemůže v žádném případě vyšetřovat jeho vlastní vedení. Výprava olympioniků do Tokia je hrazena z veřejných prostředků a musí se vyšetřit celé toto pochybení. Na tom jsem už domluven s panem ministrem zdravotnictví. Komisi by měli vést hygienici z hygienické stanice," řekl Neusser.

