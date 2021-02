Poznáte, co napsal počítač a co člověk? Většina lidí se spletla!

Reportáž se týkala přistání sondy Perseverance na Marsu. Počítač dostal jednu vzorovou reportáž, aby se naučil, jaké má mít formální náležitosti, a pak také tři články o přistání na Marsu. Na základě v těchto článcích obsažených informací vytvořil jednu reportáž také redaktor.

Do úterní 19. hodiny hlasovalo 49 čtenářů TN.cz, že člověk je autorem druhé reportáže, že napsal první, si myslelo 37 hlasujících. A skutečně, redaktor je autorem reportáže číslo 1. Většina tedy zvolila špatnou možnost.

"Myslím, že dnes už to lidé nemají šanci poznat, ani když to čekají," poznamenal ředitel společnosti Alpha Industries a přední český odborník na umělou inteligenci Jan Tyl. Právě ve spolupráci s ním reportáž vznikla.

Je nutné také zmínit, že reportáže nebyly nijak dál upravovány, pokud by šlo o příspěvek, který by byl určen do vysílání, s textem by dále pracovali editor či korektor. Vstupní články, s nimiž počítač pracoval, byly v angličtině, tedy pro program, který reportáž vytvořil, v "mateřském" jazyce. Ale i v českém prostředí vzniká umělá inteligence, která pracuje s českými texty.

Stojí za ní vědci z Univerzity Karlovy, ČVUT a Západočeské univerzity, kteří vytvořili ve spolupráci s Českou tiskovou kanceláří (ČTK) burzovního robota. Ten pro ekonomické deníky vypracovává denní shrnutí obchodování na pražské burze.

"Potřebujete, abyste ten počítač naučili z velkého množství dat. Náš má přístup do databáze ČTK, kroužkujeme mu to, co je důležité. Když má velkou slovní zásobu, tak ví, jak ty texty poskládat, dokáže to stejně, jako by to udělal novinář z ČTK," řekla pro pořad Střepiny Veronika Macková z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Sportovní reportáž zmátla i odborníky



První metou, na které redakce pořadu Střepiny ve spolupráci s Janem Tylem umělou inteligenci vyzkoušela, byla krátká sportovní reportáž. Tu umělá inteligence vytvořila o fotbalovém utkání Slavie na hřišti Příbrami. Na stejné téma vytvořil zprávu také redaktor sportovní redakce TV Nova, který obě reportáže také namluvil. Výsledné příspěvky měli od sebe rozeznat odborníci.

"Obě reportáže jsou velmi pěkné, velmi povedené, ve spojení s těmi obrázky a ruchem ze stadionu si myslím, že divák by nepoznal vůbec nic," hodnotil šéf sportu TV Nova Dušan Mendel. Správně ale odhadl, který příspěvek vytvořil počítač.

"Přece jenom ten redaktor si s těmi slovy pohraje trochu líp, zná ten obsah a ten kontext líp, čiší z toho sportovnost a zaujetí pro hru. Tamto bylo všechno formálně v pořádku, ale necítil jsem z toho tu fotbalovost, tu redaktořinu," dodal.

Dokonale oklamat se umělé inteligenci podařilo jazykového korektora Michala Hrnčíře. "Ta reportáž mi přišla košatější, jazykově daleko barvitější," prozradil poté, co výtvor počítače označil za dílo redaktora.

Přestože už dnes je počítač schopen vytvořit téměř dokonalý text, stále ještě vyžaduje lidskou pomoc. To potvrzuje i Veronika Macková z Univerzity Karlovy. "Je důležité, aby na ty texty dohlížel editor, zatím bychom si netroufli pustit to do světa bez kontroly," řekla pro Střepiny.

Jan Tyl vysvětluje i jedno úskalí, která umělou inteligenci provází. "Když něco neví, tak má tendence si to dovymyslet, jako lidi mají falešnou paměť. Stejně tak ta neuronová síť neřekne: ´Tímhle si nejsem jistá´, je důležité ji kontrolovat," vysvětlil.