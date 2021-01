Poznáte dva muže, které hledá policie? Jsou podezřelí z loupeže

Nečekaný konec měl návrat z nákupu pro 35letého muže v Praze-Kobylisích. Přepadla ho dvojice násilníků, kteří ho v sobotu 19. prosince úderem srazili k zemi, a kromě dokladů mu sebrali i tašku nákupem. Muž měl po těle modřiny a také poraněná ústa.

Kriminalisté z pražské Palmovky zaznamenali dvojici podezřelých na kamerových záznamech těsně před napadením. Ale zatím je nenašli, a tak prosí veřejnost o pomoc.

Pokud by někdo muže na videu (v úvodu textu) poznal, nebo ví, kde by se mohli zdržovat, ať zavolá na policejní linku 158. Jeden z podezřelých měl na sobě červeno-černou zimní bundu, druhý žlutou bundu a mikinu a kapucí. Incident policisté prošetřují pro podezření z loupeže. Pachatelům za to hrozí až deset let vězení.

Podívejte se, jak se k soudu dostali mladíci, kteří napadali a okrádali lidi: