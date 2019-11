Poznáte rozdíl mezi zhoubným a nezhoubným nádorem kůže?

Kůže pokrývá v průměru až dva metry čtvereční lidského těla. Mezi její nejdůležitější funkce patří udržování tělesné teploty a ochrana před vnějšími vlivy. Jedním z nejnebezpečnějších onemocnění, které kůži může postihnout, je rakovina. Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je tato nemoc každoročně diagnostikována 3 milionům lidí.

Rakovina kůže nepostihuje pouze povrch těla. V některých případech se může šířit i pod pokožku nebo metastázovat do jiných orgánů. Riziko rakoviny kůže podle odborníků zvyšuje sluneční záření a citlivost na něj. Obezřetní by měli být i ti z vás, kteří mají zhoubné onemocnění v rodině. Zvýšené riziko existuje také u lidí s četnými pigmentovými znaménky.

Nezhoubné nádory kůže

Na kůži překvapivě najdeme velké množství nádorů. Většina z nich ale nepředstavuje hrozbu, pouze kosmetickou vadu. Nezhoubný typ nádorů je většinou ohraničený a nevytváří metastázy v dalších orgánech. Není proto obvykle životu nebezpečný. Lze ho navíc poměrně lehce chirurgicky odstranit a většinou se znovu neobjevuje. Může mít nejrůznější podoby. Mezi nejčastější typy patří hemangiomy – červené nebo fialové tečky na kůži.

Zhoubné nádory kůže

Ne všechny nádory kůže jsou ale neškodné. Jednou z nejnebezpečnějších forem zhoubného bujení je maligní melanom. Je o to zákeřnější, že se ze začátku projevuje velmi nenápadně. Z jedné nepatrné skvrnky se totiž může vyvinout velký problém, který se rozšíří do různých orgánů v těle. Jakékoli změny byste proto neměli podceňovat. Kůži by si měl každý pravidelně kontrolovat.

Potenciálně nebezpečná jsou znaménka nepravidelného tvaru, s neostrými okraji, tmavě hnědé až černé barvy nebo s přítomností skvrnek. Pozornosti by neměly uniknout ani znaménka v průměru větší než 5 mm. Ne všechny změny lze ale odhalit doma před zrcadlem. Pravidelná návštěva dermatologa by proto měla být samozřejmostí.

Ideální je nechat si znaménka zkontrolovat po létě, kdy byla vaše pokožka vystavena slunečnímu záření. Čím dříve totiž lékař nádor objeví, tím lepší prognózu pacient má. Možností léčby je chirurgické odstranění nádoru. Pokud už to není možné, využívá se radioterapie. Novou nadějí pro pacienty je cílená biologická léčba a imunoterapie, která pro boj s nádorem využívá vlastní imunitu pacienta.