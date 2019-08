Poznejte ostrov boha slunce! Víme, kde si užít dovolenou v druhé půlce prázdnin!

Rhodos – Héliův ostrov



Když si olympští bohové rozdělovali Zemi, na boha slunce Hélia se údajně zapomnělo. Hélios si tedy z hlubin vyzdvihl právě Rhodos. Jistě tedy není náhoda, že na Rhodu svítí sluníčko průměrně 300 dní v roce. Je to tedy ideální místo, kde můžete načerpat pozitivní energii na zbytek roku v zemi, kde těch slunečných dní zase tolik nemáme. A co můžete od dovolené na tomto ostrově čekat? Téměř vše, co byste si od Vaší letní dovolené mohli přát. Průzračné moře, oslňující pláže, zajímavé památky a bohatou historii. Místa jako středověké centrum města Rhodos či starobylé městečko Lindos si zamilujete od samého začátku.



Rhodos je největším ostrovem ze souostroví Dodekanésos a je po ostrovech Kréta, Euboia a Lesbos čtvrtým největším ostrovem Řecka. Ostrov leží v jihovýchodní části Egejského moře, pouhých 16 km od tureckého pobřeží. Z východní strany jsou jeho břehy omývány vlnami Středozemního moře, ze západní strany pak mořem Egejským. Na pobřeží se rozprostírají rozlehlé písečné a oblázkové pláže, občas střídány malými zátokami. Příjemné je, že naprostá většina pláží na ostrově je veřejná, můžete se tedy koupat, kde se Vám zachce. Pokud rádi na dovolené vyrážíte na výlety, jistě budete spokojeni i v tomto směru. Kromě již zmíněných historických měst se můžete z Rhodu vypravit i na lodní výlety na nedaleké ostrovy Symi či Chalki, kde si užijete romantickou řeckou atmosféru.Vzhledem k tomu, že se jedná spíše o větší a navíc turisty velmi oblíbený ostrov, možností ubytování je více než dost. Záleží tedy jen na Vás a Vašich očekáváních, které od letní dovolené máte. Trefou do černého jsou klubové hotely cestovní kanceláře Alexandria . Jde o to, že v případě klubových hotelů se můžete spolehnout na určitou kvalitu služeb, vychutnat si all inclusive servis, výhodnou polohu jen několik kroků od pláže a ještě navíc si užít spoustu zábavy s animačním týmem, který v každém klubovém hotelu Alexandria působí. Ačkoli mají klubové hotely výše zmíněné charakteristiky společné i tak se mezi sebou liší a nemusíte se tedy bát, že byste nenašli to pravé pro Vás. Na Rhodu si můžete aktuálně vybírat ze čtyř klubových hotelů.Máte rádi, když hotel ještě voní novotou? Vyzkoušejte zbrusu nový čtyřhvězdičkový hotel Evita Mare Alexandria Club . Hotel se nachází v oblíbeném letovisku Faliraki a svým hostům nabízí krásné nové zázemí. Těšit se můžete například i na pokoje se sdíleným bazénem. Pokud na letní dovolené nejvíce oceníte vodní radovánky, nejrůznější atrakce, skluzavky a tobogány, pak pro Vás bude jasnou volbou další novinka letošní sezony Atlantica Mikri Poli Alexandria Club . Dáváte-li přednost rodinné atmosféře a osvědčené klasice zřejmě by se Vám líbilo v Evita Beach Alexandria Club nebo Alfa Alexandria Club . Záleží zkrátka jen na Vás!