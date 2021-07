Poznejte Remosku – sen chatařů a tajemství našich babiček

Remoska vychovala od svého vzniku v roce 1957 již 3 generace šéfkuchařů. Naše babičky i maminky v ní vařily doma, na chatách i chalupách, vždy, když chtěly ušetřit a neroztápět troubu. I dnes je Remoska svědkem prvních kulinářských krůčků mladé generace, hodí se totiž skvěle do každé domácnosti, do malých bytů bez trouby, do kempů, karavanů nebo na vysokoškolské koleje. Svoji slávu si získala i ve světě, z kolébky v Beskydech se dostala až do kuchyně prince Charlese.





Rodina Remosky se před časem rozrostla o novou řadu hrnců, pánví a kuchyňského vybavení. Díky rozšiřujícímu se sortimentu se značka rozhodla ještě více přiblížit svým zákazníkům a nabídnout jim produkty napřímo přes svůj značkový eshop . „Máme radost, že Remoska nyní vybaví celou kuchyni a je blíže všem hospodyňkám v Česku,“ říká Petr Vaněček, ředitel společnosti Remoska.Šedesát let zkušeností s výrobou pečicích mís Remoska zúročila při vývoji nových druhů spotřebičů. Multicooker Remoska Tria přidal k pečicímu víku navíc i klasickou skleněnou pokličku a soft-tlakové víko. Proto v něm lze péci, dusit a vařit i pod mírným tlakem. Řada Remoska Tria se umístila v mezinárodním výběru Solutions 2020 na veletrhu kuchyňského vybavení a domácích potřeb Ambiente, kterého se účastní 4 500 firem z celého světa. „Chceme ukázat, že Remoska už není jen o jediné míse s pečicím víkem. Plánujeme rodinu Remosky rozšiřovat o další elektrospotřebiče do kuchyně a neustále přemýšlet nad možnými inovacemi,” dodává Petr Vaněček.Již v těchto dnech se ve Frenštátě pod Radhoštěm rodí první kusy nové Remosky DUA. Kombinace pečení a vaření v hrnci z nerezové oceli ocení všichni, kteří neradi používají nepřilnavé povrchy. Určitě se ale nejedná o jedinou novinku v sortimentu tradiční české značky. Všechna tajemství budou již brzy odhalena například na našich sociálních sítích