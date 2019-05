Pozor, co sázíte na zahrádku. Za některé rostliny hrozí velká pokuta

Pokud si budete chtít udělat radost, buďte obezřetní, jakou rostlinu na své zahrádce vysadíte. Pokud by se jednalo například o netýkavku žláznatou, mohli byste se dostat do problémů. Zahrádkáři, které oslovila TV Nova, by přitom proti její výsadbě nic neměli.

Na první pohled se jim rostlina líbila. Netýkavka ale patří mezi invazní rostliny a kontrola v budoucnu by pro toho, kdo si ji vysadí, nedopadla dobře.

"Těm, kdo budou takový invazní druh sami vysazovat, nebo jej prodávat, hrozí pokuta až do výše 100 000 korun, firmám až do výše dvou milionů," řekla TV Nova mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová.

A to samé se týká například i křídlatky české, vlčího bobu mnoholistého, nebo invazních dřevin - akátu či javoru jasanolistého.

"Dokážou velmi rychle obsadit tu plochu, kde by měly růst normální kytky, a v podstatě všechny ostatní vytlačit," varoval botanik Jiří Šindelář.

Zahrádkářům se pokuty nezamlouvají. Už proto, že se jim rostlina může líbit a zasadí si ji pro potěšení. A mnohdy ani nevědí, že jde o invazní druh.

Mezi nejznámější invazní rostliny patří i bolševník. Způsobuje vyrážku a puchýře. Ještě v 19. století ho přitom naši předci považovali za okrasnou rostlinu.

Do Čech si ho právě na zahrádku nechal z Kavkazu přivézt kníže Metternich. Bolševník je už ale naštěstí tak nechvalně známý, že by si ho na zahradu dal málokdo.

Ministerstvo životního prostředí novelu připravilo na základě nařízení Evropské unie. Pokud si zahrádkáři nebudou jistí, která rostlina je a není invazivní - poradit by měly úřady ochrany přírody.