Pozor, kam létáte! Češi nemohou z Malediv, spasí je až diplomatická nóta

Dva Češi začátkem března popadli příležitost za pačesy a zařídili si homeoffice z Malediv. Jeden z nich už prodělal covid-19, což jim mělo usnadnit cestování. Jenže se stal pravý opak. Dostali se do začarovaného kruhu různých opatření a na ostrově uvízli. Dovolená se dvojici prodraží, do ČR je má dostat až diplomatická nóta, kterou může ve výjimečných případech vystavit ministerstvo zahraničních věcí.

Do turistického resortu Furaveri dorazil pan Dušan společně se svým kolegou 3. března. Dvojice si chtěla zpestřit práci, ani ve snu je ale nenapadlo, že se z dovolenkového ráje stane jejich vězení. Když se po dvou týdnech chtěli vrátit domů, v hotelu Čechům oznámili, že nikam nesmějí. Oba muži totiž podstoupili testy na covid-19 a Dušanův kolega měl výsledek pozitivní.

Dvojici zákaz odletět zpět do Česka pořádně zaskočil. Tamní ministerstvo zdravotnictví totiž vydalo prohlášení, ve kterém se uvádí, že lidé, kteří prodělali covid-19 v uplynulých 90 dnech, nemusejí podstupovat testování kvůli možnosti falešné pozitivity. Nařízena by neměla být v tomto případě ani karanténa. Jenže praxe je jiná, jak upozorňuje i české ministerstvo zahraničních věcí.

"Právě kvůli podobným případům nedoporučuje MZV ČR dlouhodobě cestovat do zahraničí, pokud to není nezbytně nutné. Podmínky cest do jednotlivých destinací se často mění, hrozí komplikace v podobě karantény, vznikají komplikace v dopravě apod.," říká mluvčí Zuzana Štíchová.

V případech, kdy nemá ČR v zemi přímo zastupitelský úřad, je navíc možnost konzulární pomoci komplikovaná, a to i vzhledem k často se měnícím pravidlům v daných regionech. "České zastupitelské úřady jsou v zahraničí, co se týká restrikcí v souvislosti s pandemií, odkázány na oficiální informace místních autorit, praxe se ale může lišit," upozorňuje mluvčí.

Češi se podle ní ocitli v začarovaném kruhu opatření a restrikcí, které požaduje Česká republika a těch, které požadují Maledivy. A zdaleka nejsou jediní. I proto ministerstvo před cestováním do exotických zemí v době pandemie varuje.

Čechy má spasit diplomatická nóta

"Případu dvojice Čechů uvízlých na Maledivách se intenzivně věnujeme, ambasáda je ve spojení s jejich právní zástupkyní. Ve výjimečných případech, kdy není možné z důvodu prodělání nemoci covid-19 zajistit negativní test, protože je člověk tzv. opakovaně pozitivní, máme podle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví možnost vystavit diplomatickou nótu, která potvrzuje tento fakt," říká Štíchová.

"To se stalo zřejmě i v tomto případě, proto by nyní na jejím základě mělo být českým občanům umožněno vrátit se za jasně stanovených podmínek - např. PCR testu ihned po návratu do ČR," dodává.

Dvojice je aktuálně v izolovaném zahradním domku uprostřed ostrova. Pobyt u moře se jim pořádně prodraží. "Celá dovolená v ráji se vám změní na dovolenou v pekle. A připravte se na náklady na úhradu pobytu, které jsou extrémní 100-250 tisíc. Ubytování, náklady na nové letenky,…“ vyjmenoval Dušan problémy, které musí řešit.