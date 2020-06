Pozor, kam cestujete! Pojišťovny vám léčbu Covid-19 nemusejí uhradit

Tuzemské pojišťovny budou při posuzování pojistné události v zahraničí prý i letos u cestovního pojištění postupovat jako v předchozích letech. V případě nákazy koronavirem se ale budou řídit podle semaforu ministerstva zahraničí.

"U zemí, které se označují zeleně a oranžově, platí všechny rizika z léčebných výloh, to znamená včetně rizika koronaviru, u červeně označené země jsou vyloučená tato rizika koronaviru. Jinak například, když si zlomíte ruku nebo máte střevní potíže, tak samozřejmě pojišťovna ty náklady zaplatí," vysvětluje mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Při výběru destinace by prý proto měli lidé sledovat na internetu doporučení ministerstva zahraničních věcí a také cestovní semafor ministerstva zdravotnictví. Pokud byste onemocněli koronavirem například v Portugalsku, pojišťovna by vám nemusela aktuálně zaplatit nic. V případě nákazy třeba v Londýně ale nárok na proplacení nákladů máte.

"U těch standardních pojištění za normální cenu jsou léčebné výlohy na Covid-19 hned v základu, u těch levnějších a akčních potom máme připojištění, které si lidé mohou dokoupit, tím pádem se jejich cestovní pojištění vztahuje i na léčbu Covid-19," říká mluvčí společnosti ERV Evropská pojišťovna Vlastimil Divoký.

Připojistit se mohou lidé i v případě zájezdu s cestovní kanceláří. Některé cestovky nabízejí klientům pojištění na léčbu nemoci Covid-19 v ceně zájezdu. "Naše cestovní kancelář poskytuje všem svým klientům zdarma pojištění na léčení Covid-19. Prakticky to znamená, že pokud klient onemocní v zahraničí, tak se mu uhradí jak léčba, tak případná repatriace," vysvětluje Ondřej Rušikvas z CK Blue Style.

"Je to věc, která klientům dává jistotu, že i kdyby náhodou onemocněli, tak o ně bude postaráno. To připojištění kryje jak léčebné výlohy, tak i případné náhradní ubytování v případě, že by klient musel v destinaci zůstat déle, cestu domů nebo i storno poplatky v případě, že by na ten zájezd nemohl vůbec odjet," říká mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Připojištění k běžné pojistce se dá prý sehnat za zhruba tři sta korun.

