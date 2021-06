Covid mění obsah lékárničky! Na dovolenou si ji zkontrolujte. PŘEHLED

Při cestě na dovolenou by lidé neměli podceňovat vybavení své lékárničky. Přibalené léky nás totiž mohou zbavit nejednoho problému. Kvůli pandemii koronaviru však musíme do svého zavazadla přihodit další nezbytnosti.

Oproti předchozím rokům je kvůli pandemii koronaviru nutné přibalit si na dovolenou zdravotní pomůcky. Ve většině zemí totiž platí povinnost zakrývat si nos a ústa. Roušku nebo respirátor by proto neměl zapomenout žádný turista.



Ať už cestujeme do zahraničí nebo po Česku, je potřeba doložit, že jsme zdraví a nešíříme koronavirus. Lidé si proto letos musí obstarat certifikáty, kterými se prokáží. Jde například o doklad o očkování nebo prodělané nemoci. Využít mohou také negativní PCR nebo rychlý antigenní test.



V neposlední řadě je vhodné do zavazadla přihodit antibakteriální gely, mýdla a vlhčené ubrousky. "Lidé by to neměli podceňovat a veškeré léky a další věci si přibalit,“ doplnil předseda Sdružení praktických lékařů (SPL ČR) Petr Šonka.



Odborníci radí přibalit si do lékárničky rychlý antigenní test, který pořídíte v obchodech nebo lékárnách. Na dovolené se tak můžete kdykoli sami otestovat.



Vybavená lékárnička

Lékaři se shodují, že každý by měl mít s sebou balíček se základními přípravky a věcmi, které nesmí chybět v žádné lékárničce. Obsah by měl ale také odpovídat potřebám dotyčného člověka. Velkou roli hraje i zvolená destinace. "Základním určujícím faktorem je země, kam cestujete. Někdy totiž musíme být vybavení více,“ řekl TN.cz lékař Václav Šmatlák.



Je potřeba mít po ruce léky na bolest, průjem a zácpu, popřípadě i prášky na alergii. Doporučuje se vzít i kapky do nosu, náplasti a obvazy nebo pastilky proti bolestem v krku. Pokud se vám dělá v autobusu, vlaku nebo letadle špatně, je vhodné mít také léky proti nevolnosti. Chybět by v lékárničce neměla dezinfekce.



Ať už plánujete v létě dovolenou v Česku nebo v zahraničí, je potřeba si pořídit také opalovací krém, mléko po opalování nebo panthenol v případě spálení.



Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) prozradil, jak to bude v létě s cestováním. Podívejte se: