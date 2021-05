Pozor na falešné SMS! Mobilní operátoři varují před novým podvodem

Výskyt byl zatím zaznamenán zejména ve Velké Británii, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku a ve Španělsku. Podle Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) je tedy velmi pravděpodobné, že se malware vyskytuje i u nás.

"Podvod se šíří formou textových zpráv. Uživateli přijde na telefon SMS zpráva, která předstírá, že je od přepravní služby, např. DHL. Uživatele vyzve ke kliknutí na odkaz pro sledování zásilky, což nabídne instalaci podvodné aplikace. Aplikace následně ovládne telefon uživatele a může bez jeho vědomí odesílat osobní údaje, včetně například podrobností on-line bankovnictví," popsal výkonný ředitel APMS Jiří Grund.

Podvod se zatím týká telefonů s operačním systémem Android, pokusy o zneužití telefonů se systémem iOS nejsou známy.

"Operátoři nasazením bezpečnostních opatření sice dokážou část škodlivého provozu z ciziny blokovat, nicméně závadné SMS často posílají samotné napadené telefony, do jejichž komunikace nemohou zasahovat. Vyzýváme proto zákazníky především k velké obezřetnosti," doplnil Grund.

Prvním vodítkem pro rozeznání podvodu je samotná nevyžádaná SMS. Další podezřelou věcí je to, že se aplikace nestahuje z oficiálního obchodu Google Play. I to by mělo být pro uživatele telefonů s Androidem varováním, stažení z neznámých zdrojů musí totiž odsouhlasit.

Operátoři vyzvali zákazníky, aby si dávali pozor, jaké SMS dostávají, a neinstalovali si do telefonů žádné aplikace, které jim nevyžádané SMS zprávy nabízí.