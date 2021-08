Pozor na hmyz: Po včelím bodnutí musel pro dvě ženy přiletět vrtulník

K pěti lidem, které v sobotu pobodal hmyz, museli vyjíždět záchranáři v Moravskoslezském kraji. U tří lidí se jednalo o lehký průběh. Dvě ženy ale dokonce musel přepravit vrtulník do nemocnice.



O prvním z vážnějších případů dostali záchranáři oznámení dopoledne. „Před jedenáctou hodinou dopolední byla v jedné z obcí na Frýdecko-Místecku pobodána asi deseti včelami osmadvacetiletá žena, která se o včelstvo starala,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.



K druhé ženě pak záchranáři vyrazili odpoledne. „V jiné vesnici, vzdálené jen asi deset kilometrů, došlo k obdobné události. Při kosení trávy byla větším množstvím včel napadena třiatřicetiletá žena,“ upřesnil Humpl.



Obě ženy měly na bodnutí vážnou alergickou reakci. "V rámci přednemocniční neodkladné péče jim záchranáři nitrožilně podali potřebné léky a infusní roztoky. Po stabilizaci stavu byly obě pacientky transportovány do zdravotnických zařízení – jedna do FN Ostrava a druhá do třinecké nemocnice," popsal mluvčí.



Moravskoslezští záchranáři od začátku prázdnin zaznamenali už bezmála 90 případů pobodání hmyzem, přičemž pět lidí se ocitlo v ohrožení života. Všeobecná zdravotní pojišťovna pak každoročně eviduje okolo dvou tisíc lidí, kteří po bodnutí hmyzem mají vážnější zdravotní problémy.



Ve většině podobných situací nastává pouze lokální reakce organismu a postiženého lze dostatečně ošetřit v rámci laické první pomoci, tedy jednoduchými opatřeními a dostupnými léky, vysvětlil Humpl.



V ohrožení jsou po bodnutí hmyzem především alergici. U nich se po pár minutách může projevit anafylaktický šok, který nejčastěji provází dušnost a pokles krevního tlaku. Vyskytnout se může i zvýšení tepové frekvence. V krajním případě se lidé dostanou bezvědomí dojít může také k zástavě dechu.



Bodnutí hmyzem ale může být nebezpečné i pro lidi, kteří běžně alergie nemívají. Problém nastává v okamžiku, kdy žihadlo zasáhne krk nebo ústní dutinu.