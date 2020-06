Pozor na kybernetické útoky, podvodníci číhají na zákazníky českých bank

Phishing, který je v češtině někdy označován jako "rhybaření", je podvodná technika k získání citlivých údajů, jako jsou hesla, čísla kreditních karet či adresy. Často spoléhá na neznalost počítačového prostředí a nepozornost.

Podvodníci se zaměřili například na klienty Raiffeisenbank. "Bezpečnost vašich financí je pro nás vždy na prvním místě a děláme maximum pro jejich ochranu. S ohledem na právě probíhající phishingové útoky (zasílání podvodných SMS a e-mailů jménem banky) vás vyzýváme ke zvýšené opatrnosti v online prostředí," informovala banka začátkem června.

Zákazníkům většinou chodí emaily, které se je snaží vystrašit a donutit k akci. Často se jedná o zprávy, které vyzývají k obnovení neaktivního účtu, blokaci účtu a karty nebo vyzývají k aktivaci služby.

Součástí emailů je pak odkaz, který se sice tváří oficiálně, uživatele ale přesměruje mimo stránky banky. Podvodná stránka je v barvách a grafice banky, což může mnohé zmást. Úspěšný útok pak může přijít velmi draho.

"Zpráva se sice na první pohled tváří jako e-mail od Raiffeisenbank, ale stačí se podívat na skutečnou adresu odesílatele nebo na hypertextový odkaz a uživatel by měl okamžitě zbystřit. Kyberzločinci tyto relativně jednoduché phishingové podvody využívají, protože jsou bohužel stále efektivní a lukrativní," říká bezpečnostní inženýr Petr Kadrmas ze společnosti Check Point.

Phishingovým útokům se dá bránit několika způsoby. Lidé by neměli používat k přihlášení na účet žádné odkazy, ale měli by využívat oficiální stránky. I když se zpráva tváří výstražně, neměli by panikařit. Důležité je informaci, která člověka vyzývá k nějaké akci, prověřit přímo u společnosti. Spěch není na místě, vždy je lepší si zprávu důkladně pročíst. Důležité je také neklikat na přílohy v těchto e-mailech, i ty mohou být infikované.