Rychlé hubnutí do plavek škodí zdraví, varují experti. Tohle radí!

Příchod hezkého počasí pro mnohé lidi znamená hubnutí do plavek. Odborníci ale varují, že nárazové hubnutí je pro zdraví škodlivé. Správnou hmotnost bychom si měli udržovat stabilní po celý rok.

Blíží se plavková sezóna, což je pro mnoho lidí signálem, aby začali držet drastické diety a rychle shodili povánoční kila. Nárazové hubnutí do plavek ale podle odborníků nestačí. Správnou hmotnost je důležité udržovat celý život - snižujeme tím riziko vážných onemocnění.

Pro hubnutí před létem se lidé rozhodují zejména z estetických důvodů, což je chyba. Zpravidla jde totiž o jednorázovou snahu, která nejenže často končí neúspěchem, ale obvyke odsoudí i budoucí pokusy o snížení váhy k neúspěchu.

"Při rychlém zhubnutí organismus ztrácí glykogen, což je přirozený cukr potřebný pro lidské tělo. S cukrem pak odchází i voda, která se na něj nabalí. Přirozenou reakcí na to je tzv. jojo efekt. Snižuje se efektivita a další pokusy o hubnutí pak budou ještě náročnější," uvedla mluví České lékárnické komory Michaela Bažantová.

"Jakmile člověk zhubne na požadovanou hmotnost a začne se stravovat “normálně”, dojde k tvorbě nového glykogenu, který na sebe opět naváže vodu a hmotnost opět stoupne. Tělo si takovéto hmotnostní skoky pamatuje a při každém dalším pokusu se hubnoucímu daří shodit méně a méně kilogramů," vysvětluje Bažantová.

Neznamená to však, že by odborníci doporučovali nedělat s hmotností nic. "Pro správné hubnutí je ideální rychlost asi 1 kg za týden, stačí však i 2 kg za měsíc, aby byl úbytek trvalý. Jediným cílem by nemělo být samotné zhubnutí, ale získání zdravých návyků - stravovacích i pohybových," tvrdí Bažantová.

"Zatímco nadváha je rizikovým faktorem řady chronických onemocnění, obezita jím je sama o sobě. České republice ve výskytu nadváhy a obezity náleží bohužel ve světovém měřítku jedna z nejvyšších příček, trpí jimi více než 50 % dospělé populace," upozorňuje prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba.

V případě obezity se zpravidla dostavují závažné komplikace jako zhoršení hojení ran, přes zažívací potíže a otoky dolních končetin, až po vysoký krevní tlak. Zvyšuje se také výskyt nádorových onemocnění a typickým onemocněním pacientů s vysokou nadváhou je cukrovka II. typu, jež je někdy označována jako trest za obezitu.

"Průběžné udržování zdravé tělesné hmotnosti je základem prevence před aterosklerózou, při níž dochází k ukládání zejména tukových látek do cévní stěny, čímž se snižuje pružnost a vnitřní průměr tepny. Postupem času může dojít až k úplnému ucpání cévy či naopak k odtržení aterosklerotického plátu a tím ke vzniku infarktu nebo mozkové příhody,“ vysvětluje Bažantová.

"Cílem by nemělo být rychlé a překotné zhubnutí, které může být naopak pro zdraví škodlivé, ale dosažení postupného trvalého efektu, který je pro lidský organismus mnohem přínosnější. Jde o dlouhotrvající proces vyžadující odhodlání a vytrvalost," vysvětluje Chudoba.