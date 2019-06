Pozor na nástrahy dovolené v Chorvatsku. Může se prodražit

Už v úterý vyrazí do Chorvatska první hlídky českých policistů. Kteří budou pomáhat tamním kolegům a také českým turistům. Právě Češi se totiž častěji než jiní turisté dostávají u Jadranu do problémů. Na místo vyrazil i náš štáb a kromě jiného zjistil i to, že některé mýty o Češích už tak neplatí.