Pozor na nebezpečné granule. Psi po nich mohou i zemřít, varují veterináři

Podle veterinární správy je kukuřice, která se při výrobě krmiva používá, zamořená nebezpečnými aflatoxiny. Ty jsou extrémně toxické a patří mezi nejsilnější známé karcinogeny. Některé šarže kontaminovaných granulí se prodávaly také v Česku a SVS je aktuálně stahuje z trhu.

Krmivo pochází od amerického výrobce Midwestern Pet Foods. Nebezpečné mají být šarže vyrobené v závodě ve státě Oklahoma, s expirací nejpozději do 9. července 2022. Krmivo, která má dobu expirace až po tomto datu, by mělo být dle inspekce bezpečné.

"Chovatelé, kteří krmivo odpovídající popisu mají doma, by jej neměli svým psům dávat a měli by jej vrátit v místě prodeje," radí veterinární správa. Americké úřady dávají krmivo do souvislosti s úhynem více než stovky psů.

Určující kód, podle kterého poznáte, že máte nebezpečné krmivo doma, je 05. Ten je uveden hned za datem expirace, například 03/03/22/05.

"Do ČR bylo v prosinci 2020 dovezeno více než 18 tun krmiva od amerického výrobce. Ne všechna ve svém složení obsahovala kontaminovanou kukuřici, ale i přesto se podařilo cca 10 tun závadného krmiva zajistit přímo u českého distributora. Krmivo bylo dále distribuováno do zhruba 15 prodejen s chovatelskými potřebami v různých regionech ČR. Dle zjištění u distributora krmiva, se do prodejen dostaly 4 druhy potenciálně nebezpečného krmiva v množství zhruba šesti tun," upozorňuje SVS.

Jedná se o tyto druhy krmiva:

Sportmix High Protein – 20 kg

Sportmix High Energy – 20 kg

Sportmix Energy mini – 20 kg

Sportmix Maintenance – 20 kg

Chovatelé, kteří krmivo značky Sportmix pořídili, by měli zkontrolovat, jestli jejich balení obsahuje kukuřici. Pokud ano, je třeba ještě zkontrolovat datum expirace a číslo závodu. V případě, že doma opravdu objevíte rizikové granule, v žádném případě s nimi nekrmte svého mazlíčka a při manipulaci s krmivem dbejte na základní hygienická opatření, radí odborníci.