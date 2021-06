Pozor na nebezpečnou hračku! Tato panenka může způsobit neplodnost

Hygienici v Česku odhalili hračku obsahující nebezpečné ftaláty. Ty způsobují neplodnost, jsou s nimi spojeny i vrozené vady srdce a cév nebo vyšší riziko smrti po narození. Mohou také způsobit smrt plodu v děloze.

Jedná se o plastovou panenku s dlouhými vlasy a v barevných šatech. "Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je text identifikující výrobek Sweet Collection & CHARM IS INFINITE a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let," informovalo ministerstvo zdravotnictví.

Ftaláty jsou v hlavě panenky. "Obsahuje DEHP v množství 20,16 ± 4,03 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm. podle nařízení Evropské parlamentu a Rady," píše ministerstvo.

"Estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány," varuje hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Na bočních stranách obalu je text WONDERFUL FAIRY TALE WORLD, na horní straně je text Sweet Collection. Výrobek nemá nalepenou etiketu s českým značením. Zemí původu je Čína, výrobce ani dovozce na obalu vůbec nejsou.