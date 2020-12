"Ahoj, můžeš mi poslat..." Hacker zaútočil na reportérku Novy, prokoukla ho

Většina případů probíhá ve stejném stylu. Hacker se nabourá do profilu konkrétního člověka na sociální síti a pod jeho jménem požaduje od přátel telefonní číslo. Následně si na zaslané telefonní číslo nechá poslat ověřovací kód k internetové platbě.

Stejnou zkušenost má z nedávné doby i jedna z reportérek TV Nova. "Ahoj, můžeš mi dát telefonní číslo na mobil," napsali ji po Messengeru její kamarád ze svého profilu. Po chvíli chtěl přeposlat i kódy a to už bylo trochu podezřelé. "Jasný. Jestli tedy nejsi hacker co se naboural XXX do compu," reagovala novinářka a po chvíli ji přišla zpět odpověď od jejího opravdového kamaráda. "Ahoj, právě jsem se dostal zpět ke svému účtu. Byl to hack."

Hlavní je na zprávu neodpovídat a rozhodně nikam nezasílat zmíněný kód. Člověk pak rázem může přijít až o tisíce korun.

Důležité je i dostatečně chránit svůj účet na sociálních sítích. Nejlépe silným heslem a takzvaným dvoufázovým ověřením, které například Facebook nabízí. Vyhněte se heslům, která souvisí s vaším jménem nebo třeba rokem narození. Podle expertů může být nebezpečné i přihlášení k účtu na veřejné wifi síti třeba v kavárně.

Hackerský útok na Facebooku:

Problémem s hackery se v posledních týdnech zabývají i policisté na jihu Čech. "Jihočeští policisté zaevidovali v posledních měsících několik případů podvodného jednání na internetu, především v prostředí sociálních sítí. Podvodné jednání neznámého pachatele či pachatelů spočívá v tom, že poškozeného osloví jeden z tzv. přátel na sociální síti (profil je již napadený neznámým pachatelem) a požádá ho o zaslání emailové adresy a telefonního čísla. Následně se mu podaří prolomit hesla k emailové schránce i bankovnictví a poškozené připraví o tisíce korun,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová.

Hacker muži ukradl profil. Nadával jeho přátelům a smazal mu účet. Podívejte se na reportáž televize Nova: