Pozor na tyto nenápadné příznaky, mohou znamenat rakovinu plic!

Podle Světové zdravotnické organizace jen v roce 2018 na rakovinu plic zemřelo více než 1,7 milionů lidí. Onemocnění je velmi zákeřné, protože v počátečních fázích nemá téměř žádné příznaky. Lékaři tak s diagnózou přichází až v pozdním stadiu, kdy se šance na přežití rapidně snižuje.

Neměli byste proto brát na lehkou váhu jakékoliv signály. Mezi ně patří například "obyčejný" kašel. Pokud dlouhodobě kašlete a nemůžete se toho zbavit, zbystřete. Varovným příznakem jsou také změny typu kašle. Pokud se například vlhký kašel s hleny mění na suchý a dráždivý, není to dobré znamení. V některých případech mohou lidé s rakovinou plic dokonce vykašlávat krev.

I časté opakující se záněty mohou být projevem rakoviny plic. Je typické, že záněty plic a průdušek nepřestávají ani při léčbě antibiotiky. Mezi další varovné signály patří sípání a potíže s dechem. Především kuřáci tento příznak často opomíjejí a problémy s dýcháním přisuzují kouření.

Včasné odhalení nemoci je přitom zásadní. Čím dřív se na to přijde, tím větší je šance na úspěšnou léčbu. Léčit rakovinu plic je obtížné, a to zejména proto, že ji lékaři většinou odhalí až v pokročilé fázi. Při počáteční fázi plíce zkrátka nebolí. Při jakýchkoliv varovných příznacích byste proto měli neprodleně vyhledat lékaře, který by měl provést důkladné vyšetření.

Lékaři mají na výběr různé metody léčby od chemoterapie a radioterapie přes biologickou léčbu až po imunoterapii. Záleží především na typu nádoru a zdravotním stavu pacienta. Podle statistik rakovina plic hrozí především kuřákům, a to jak aktivním, tak pasivním.