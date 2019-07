Poláci odírají turisty v Krkonoších. Poplatky chtěli i na česko-polské cestě

V posledních dnech se objevilo několik případů, kdy byli čeští návštěvníci Krkonoš žádáni o zaplacení vstupného do polského národního parku. Nacházeli se však v místě, kde mohou vstoupit zdarma. Situací se proto minulý týden zabývali správci Krkonošského národního parku (KRNAP).

"Na dnešním jednání s vedením společnosti eParki.pl, která od března vstupné v polských národních parcích vybírá a ředitelem Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) Andrzejem Rajem jsme si jednoznačně vyjasnili, že na hraniční turistické trase se ani nadále vstupné vybírat nebude,“ ujistil náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.

Povinnost platit vstupné se tedy netýká červeně značené Cesty česko-polského přátelství od skalního útvaru Sviňské kameny (Trzy Swinki) po Soví sedlo (Sowia Przełęcz), ani dále pokračující hraniční modré trasy od Sovího sedla po Pomezní sedlo (Przełęcz Okraj).

Platit není třeba ani na Polskem vedoucí části Jantarové cesty od Luční boudy k červené Cestě česko-polského přátelství, vysvětluj správci národního parku.

"Pokud by se stalo, že by na těchto úsecích i v dalších dnech vstupné někdo požadoval, prosíme návštěvníky, ať nám dají vědět, klidně na můj e-mail jkaspar@krnap.cz, či telefon 724 175 927," vyzývá náměstek Kašpar.

Cena vstupenky do Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) pro dospělého návštěvníka činí 8 złotych (cca 50 Kč), cena pro děti od 8 let, studenty, penzisty a zdravotně postižené je poloviční, tedy 4 złoté (25 Kč). Děti do 7 let vstupné neplatí. Jako vstupné do národního parku platí i jízdenka z lanovky z Karpacze na Kopu.

Za vstup do polského Krkonošského národního parku se platí už od roku 1994. Podobně je to také například v turisty oblíbeném Chorvatsku. Za vstupenku tam ale můžete dát i více než 800 korun.